Ce vendredi, la Suisse rend hommage aux 40 victimes et 116 blessés de Crans-Montana. Eglises, écoles et communes à travers le pays participent aux commémorations, avec une minute de silence prévue à 14h.

Toute la Suisse se recueille ce vendredi pour les victimes de Crans-Montana

AFP Agence France-Presse et Sandra Marschner

D'innombrables fleurs, bougies et peluches ont été déposées sur le lieu de commémoration à Crans-Montana. Elles honorent la mémoire des 40 jeunes qui ont perdu la vie au bar «Le Constellation» le soir du Nouvel An et sont un signe de solidarité avec les 116 blessés.

C'est aussi un «merci» silencieux aux secouristes qui se sont immédiatement rendus sur place. Aux pompiers, ambulanciers, médecins et infirmiers qui ont aidé, réconforté et sauvé.

Ce vendredi 9 janvier, la Suisse s'arrête. Ce jour de deuil national rassemble le pays dans un recueillement commun. Les églises et les paroisses ouvrent des espaces de réflexion, de prière, de pensée pour toutes les personnes touchées – défunts, survivants, blessés, sauveteurs.

Cérémonie commémorative à Martigny

Une cérémonie officielle se tiendra à 13h45 au Centre d'Expositions et de Réunions de Martigny (CERM). Elle est dédiée aux victimes, à leurs proches et à toutes les personnes directement concernées par ce drame. Si elle n'est pas publique, la cérémonie sera cependant retransmise en direct à partir de 13h30.

Un millier d'invités sont attendus, dont plusieurs représentants des autorités suisses et de gouvernements étrangers. La France et l'Italie, particulièrement affectées par le drame avec respectivement neuf et six morts et de nombreux blessés, seront représentées par les présidents Emmanuel Macron et Sergio Mattarella. Le Premier ministre Belge Bart de Wever est également attendu.

Au total, 19 nationalités ont été frappées par ce drame. Selon un dernier décompte, un total de 83 blessés demeurent à ce jour hospitalisés en Suisse, mais aussi dans des services pour grands brûlés en France, en Italie, en Allemagne et en Belgique. Après le drame, le président de la Confédération helvétique Guy Parmelin avait affirmé qu'il s'agissait de «l'une des pires tragédies» que la Suisse ait connues. «Mais aujourd'hui, la Suisse est aussi unie de cœur. Unis dans le deuil, unis dans le soutien, unis dans la détermination à comprendre et à protéger», a-t-il déclaré dans une lettre ouverte.

Une minute de silence

A 14h, une minute de silence sera observée dans tout le pays et les drapeaux des bâtiments gouvernementaux seront mis en berne. A Aarau, dans le canton d'Argovie, le drapeau valaisan est déjà déployé, tout comme à Liestal (Bâle-Campagne). Les cloches des églises retentiront ensuite dans l'ensemble du pays.

Les transports publics participent également. Les conducteurs de train des CFF feront retentir leur dernier coup de sifflet à 13h58. A Berne, les trams et les bus s'immobiliseront durant au moins 20 secondes.

Un pays entier en deuil

D'un bout à l'autre de la Suisse, les communes organisent commémorations, offices religieux et veillées. Les structures religieuses, toutes confessions confondues, ouvrent leurs portes, tandis que certaines universités suspendent leurs examens.



En Valais, les cours seront suspendus ce vendredi après-midi. Les écoles ont pu proposer plusieurs gestes symboliques – par exemple avec un mur du souvenir ou un espace pour les fleurs, les lettres et les dessins. Une aide psychologique est également disponible dans toutes les classes du canton. De Lausanne à Zurich, de Genève à Coire, de Neuchâtel à Lugano: la Suisse est aujourd'hui en deuil, dans la dignité, la solidarité et l'unité.