«C'est dramatique»
Une fâcheuse défaillance en plein exercice de crise de la Confédération

Le système informatique central de la Confédération a connu une défaillance lors d'un exercice de crise, empêchant les cantons d'y accéder. L'Office fédéral de la protection de la population confirme la surcharge du système.
Publié: il y a 16 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 8 minutes
Des perturbations s'étaient déjà produites lors de l'exercice 2024
Photo: Keystone
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le système informatique central de la Confédération a connu une défaillance lors d'un exercice de crise cette année, révèle la «NZZ am Sonntag». Ce système regroupe toutes les informations pour fournir aux cellules de crise cantonales une vue d'ensemble de la situation dans toute la Suisse.

Pendant l'exercice, les cantons n'ont, à plusieurs reprises, pas pu y accéder ou seulement avec un certain retard. «Si vous n'avez pas de vue d'ensemble de la situation, vous ne pouvez pas diriger. C'est dramatique», déclare dans le journal un cadre de la protection civile.

L'Office fédéral de la protection de la population (OFPP) confirme que le système a été surchargé et qu'il n'a retrouvé sa stabilité qu'après des ajustements. Selon la «NZZ am Sonntag», des perturbations similaires s'étaient déjà produites lors de l'exercice 2024.

