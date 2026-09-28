Un éboulement s'est produit lundi matin la face nord du grand Ruchen, à Unterschächen (UR). La chaleur extrême serait en cause.

La chaleur provoque un important éboulement sur un sommet des Alpes uranaises

La chaleur provoque un important éboulement sur un sommet des Alpes uranaises

ATS Agence télégraphique suisse

Un éboulement s'est produit lundi à l'aube sur la face nord du grand Ruchen (Gross Ruchen), dans la commune d'Unterschächen (UR). Conséquence de la chaleur extrême, quelque 2000 mètres cubes se sont détachés de la montagne, mais n'ont provoqué ni blessés ni dégâts matériels.

La zone de rupture se situe à une altitude d'environ 2900 mètres, précise la commune d'Unterschächen lundi en fin de journée. L'éboulement, survenu vers 4h, a provoqué un important dégagement de poussière, qui s'est propagé loin dans la vallée de la Reuss uranaise.

La chaleur extrême, qui a fait fondre la glace dans le sous-sol, a vraisemblablement joué un rôle, selon les autorités. Selon les connaissances actuelles, aucune personne, aucun bâtiment et aucune infrastructure n'a été endommagé.

Un nouvel éboulement majeur n'est pas attendu depuis la zone de rupture mais d'autres événements restent possibles à tout moment. Selon la commune, il n'y a actuellement aucun danger pour la région alpine environnante, mais elle déconseille de s'approcher de la zone du Ruchen.