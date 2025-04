Les célèbres météorologues du Muotathal livrent leurs prévisions estivales, gardées secrètes jusqu'à leur révélation. Entre humour et observations de la nature, ils annoncent un été très chaud, sec, et ponctué d'orages.

1/7 Le roi actuel de la météo, Martin «Musers» Holdener. Selon lui, il y a plus de gens qui se baignent que de poissons dans les lacs cet été. Photo: wetterpropheten.ch (PD)

Flavia Schlittler

Comment se comportent les souris? Les chevreuils courent-ils correctement? Quand la barbe crépite-t-elle, est-ce un signe annonciateur de neige? Et que révèle la mousse sur les arbres? Autant d'indices scrutés par les six météorologues cultes du Muotathal. Deux fois par an, ils livrent leurs prévisions, gardées strictement secrètes jusqu'au jour de leur publication. Ils viennent de dévoiler celles de cet été, toujours avec leur humour caractéristique.

Le classement du météorologue le plus précis a également été révélé. Le nouveau «roi de la météo» est Martin «Musers» Holdener, surnommé ainsi pour ses observations sur les souris. Avec 17 points, ses prédictions pour l’hiver et le printemps ont nettement surpassé celles de ses confrères.

Voici ce qu'il annonce pour l’été: «Le beau temps persiste en juillet. Au centre du mois, il y aura un record de chaleur. À la fin du mois, il y aura des orages, déclare Martin Holdener. Avant d'ajouter: En général, l’été sera sec et chaud. Dans les lacs, il y aura plus de gens qui se baignent que de poissons.»

Pas besoin d'aller au Tessin pour les grillades!

Pour ceux qui s’interrogent sur le mois de mai: «Beau et chaud au début, et toujours trop sec», prévient Martin Holdener. Seuls les saints de glace, du 11 au 15 mai, pourraient apporter quelques jours plus frais.

En ce qui concerne l’été, Roman «Jöri» Ulrich, adepte des règles agricoles, est catégorique: «L’été sera très chaud et sec». Pour Zurich et sa région, celui qui est arrivé avant-dernier avec ses prévisions hivernales prévoit des températures moyennes autour de 35 degrés durant les mois les plus chauds.

Bien qu’il admette avoir été moins précis cet hiver – «cela peut arriver», reconnaît-il –, il ose partager ses prévisions pour Pentecôte avec Blick: «Personne n'a besoin d'aller au Tessin pour faire des grillades. Il fera aussi chaud et sec ailleurs en Suisse.»

Un été caniculaire

Roman Ulrich n’exclut pas non plus qu’un nouveau record de chaleur soit battu cet été. Il prévoit les premières pluies début août, suivies d’une nouvelle période de fortes chaleurs et de temps sec.

«Jöri» est l’un des six «prophètes de la météo», comme ils aiment à s'appeler. Tous s'accordent sur des prévisions estivales particulièrement chaudes. Silvan «Herrenbödler» Betschart, qui base ses prévisions sur l'observation du pelage et des déplacements des chevreuils, chamois et renards, anticipe lui aussi un mois de juillet caniculaire: «Des journées très chaudes avec des orages localement forts. Des étendues d’huile seront visibles sur les lacs à cause de la crème solaire des baigneurs.»