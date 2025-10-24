La route de secours à Blatten fermée à cause de la neige

A Blatten (VS), la route de secours menant au village est fermée depuis vendredi en raison de chutes de neige. L'accès est limité «jusqu'à nouvel ordre».
La route en terre qui avait été mise en place est fermée entre la localité de Netzbord, le hameau de Weissenried et le village de Blatten, a annoncé la commune vendredi sur l'application Gemeinde-News. Cette dernière fait office de portail d'informations pour les habitants de la commune.
En raison de l'éboulement du 28 mai dernier, une grande partie du village haut-valaisan avait été engloutie, tous comme les accès routiers qui menaient au village et à ses hameaux. Une première partie de la route avait été mise en place à la mi-juillet. En août, le Conseil d'Etat avait choisi d'actionner la clause générale de police afin de rétablir toutes les liaisons et la desserte des hameaux d'Eisten, de Fafleralp, de Weissenried.