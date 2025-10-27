DE
Les étrangers bientôt aux urnes dans les communes bernoises?

Le gouvernement bernois propose d'autoriser les communes à accorder le droit de vote aux étrangers. Cette initiative, en consultation jusqu'au 27 janvier 2026, nécessite une révision de la Constitution et de la loi sur les communes du canton de Berne.
Publié: 13:19 heures
A Berne, les étrangers n'ont pas le droit de vote cantonal ni communal. (Image d'illustration)
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le gouvernement bernois a mis lundi en consultation un projet qui permettrait aux communes qui le souhaitent d'introduire un droit de vote communal pour les étrangers. Cette adaptation exige une révision partielle de la Constitution et de la loi sur les communes.

Cette démarche concrétise la motion intitulée «l'autonomie communale pour les droits politiques» adoptée par le Grand Conseil par 77 voix contre 73 en septembre 2024. Dans cette motion, le Parlement charge le Conseil-exécutif d’élaborer les bases légales pour permettre aux communes de décider si elles souhaitent étendre le droit de vote. 

Les communes auraient ainsi la possibilité d’accorder le droit de vote aux ressortissants étrangers ayant atteint la majorité, titulaires d’un permis d’établissement et vivant sans interruption depuis au moins dix ans en Suisse, au moins cinq ans dans le canton de Berne et au moins trois mois dans la commune concernée.

Déjà en vigueur ailleurs

Les étrangers dans le canton de Berne n'ont ni le droit de vote en matière cantonale ni en matière communale. Dans les cantons de Fribourg, de Neuchâtel, de Vaud et du Jura, les étrangers bénéficient du droit de vote au niveau communal sous certaines conditions, comme la durée minimale de résidence.

La consultation dure jusqu’au 27 janvier 2026.

