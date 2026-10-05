Natalie Rickli figure parmi les favorites pour succéder à Guy Parmelin. Mais les élections zurichoises placent la conseillère d’Etat UDC face à un dilemme qu’elle connaît bien. Blick passe en revue ses options et les risques qu’elles comportent.

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Natalie Rickli est considérée comme une possible successeure de Guy Parmelin, mais souhaite se présenter de nouveau à Zurich en 2027

Si elle échoue à Berne, sa candidature au Conseil d'Etat serait compromise

Dès 2022, Natalie Rickli avait renoncé au Conseil fédéral en raison de l'approche des élections zurichoises

Sven Altermatt

Ces jours-ci, le nom de Natalie Rickli est sur toutes les lèvres. La conseillère d’Etat UDC zurichoise est pressentie pour succéder à son collègue de parti Guy Parmelin au Conseil fédéral. Mais la situation est délicate. Natalie Rickli a annoncé depuis longtemps qu’elle briguerait un troisième mandat au Conseil d’Etat. L’UDC l’a désignée cet été en vue des élections d'avril 2027.

Natalie Rickli s’est dite «très motivée» à poursuivre son engagement auprès de la population zurichoise. Sur le plan formel, rien ne l’empêche de se porter candidate au Conseil fédéral. Mais politiquement, cette perspective pose un problème à l’ancienne conseillère nationale, qui a siégé pendant onze ans jusqu’en 2019, ainsi qu’à l’UDC zurichoise.

Le dilemme du calendrier zurichois

Renoncer au Conseil fédéral pourrait lui faire manquer une occasion rare. Se porter candidate risquerait, en revanche, susciter des douter sur son engagement envers Zurich. Et si elle était élue à Berne, l’UDC cantonale devrait remplacer sa tête de liste à quelques mois des élections au Conseil d’Etat.

Natalie Rickli se retrouve donc une nouvelle fois face au même dilemme, dicté par le calendrier électoral zurichois. A l’automne 2022, le conseiller fédéral UDC Ueli Maurer avait annoncé sa démission à quelques mois des élections au Conseil d’Etat zurichois et un an avant le renouvellement intégral du Conseil fédéral. Natalie Rickli figurait déjà parmi les successeurs possibles. Après une brève réflexion, elle avait toutefois renoncé à se porter candidate, car elle s’était engagée à accomplir une législature supplémentaire à Zurich.

Cet été encore, elle a réaffirmé son engagement envers le canton. Après les remous autour de Daniel Jositsch, Natalie Rickli avait envisagé de briguer un siège au Conseil des Etats. Elle y a finalement renoncé.

Trois scénarios se dessinent

Et cette fois? Natalie Rickli ne dévoile pas encore ses intentions. Elle s’exprimera lorsqu’elle aura quelque chose à annoncer. Pour l'heure, trois scénarios se dessinent.

Scénario 1: Natalie Rickli se présente au Conseil fédéral. Si elle est élue, elle rejoindrait le Conseil fédéral, mais son parti devrait rapidement trouver quelqu’un pour la remplacer aux élections zurichoises. Si elle échoue et maintient sa candidature au Conseil d’Etat, elle devrait convaincre les électeurs de sa volonté de poursuivre son engagement dans le canton pour les quatre prochaines années.

Scénario 2: Natalie Rickli pourrait retirer sa candidature au Conseil d’Etat et mise tout sur la course au Conseil fédéral. L’UDC serait alors sous pression pour trouver une autre candidature et revoir sa liste. En cas d’échec à Berne, Natalie Rickli risquerait de se retrouver sans aucun mandat politique à l’issue de la législature cantonale.

Scénario 3: Natalie Rickli pourrait rester fidèle à son engagement zurichois. Ce serait le choix le plus confortable sur le plan politique. Mais une question resterait ouverte. Combien d’occasions aura-t-elle encore d’accéder au Conseil fédéral?

Le président de l’UDC zurichoise, Domenik Ledergerber, a reconnu dans le «Tages-Anzeiger» que la situation n’était pas idéale pour le parti cantonal, qui aurait souhaité disposer de davantage de temps. «Mais la perspective de voir l’une des nôtres accéder au Conseil fédéral l’emporte», a-t-il ajouté.

Natalie Rickli et son parti ont toutefois un peu plus de temps qu’en 2022. A l’époque, deux mois à peine séparaient l’élection au Conseil fédéral des élections au Conseil d’Etat zurichois. Cette fois-ci, l’intervalle sera de près de quatre mois.

Les années à élections multiples

Les membres du gouvernement zurichois ont déjà été confrontés à ce dilemme. Tous les quatre ans, les élections cantonales du printemps précèdent les élections fédérales de l’automne, puis le renouvellement intégral du Conseil fédéral en décembre. Une démission au gouvernement fédéral peu avant les élections cantonales vient compliquer encore la situation.

En 2022, ce calendrier a pesé sur deux candidatures potentielles. Après la démission de Simonetta Sommaruga, la conseillère d’Etat socialiste Jacqueline Fehr avait elle aussi renoncé à briguer un siège au Conseil fédéral. Comme Natalie Rickli, elle avait invoqué l’imminence des élections cantonales.

L'élection de Moritz Leuenberger, élu socialiste, s'est déroulée dans un contexte différent. Réélu au gouvernement zurichois en avril 1995, il a accédé au Conseil fédéral en septembre de la même année.

Son départ, quelques mois après sa réélection, a imposé un nouveau scrutin et suscité quelques inquiétudes à Zurich. Mais au PS, tout le monde s’accordait sur un point. Après la décision inattendue du conseiller fédéral Otto Stich (1927–2012) d’avancer son départ, Moritz Leuenberger devait saisir sa chance.