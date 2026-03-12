Le Conseil des Etats a tacitement validé une motion visant à centraliser certains services de l'administration fédérale pour améliorer son efficacité. Le National doit encore se prononcer sur cette proposition.

ATS Agence télégraphique suisse

L'administration fédérale doit gagner en efficacité en centralisant certains services comme les finances, le personnel, les achats, la traduction ou l'assistance informatique. Le Conseil des Etats a tacitement accepté jeudi une motion de sa commission en ce sens. Le National doit encore se prononcer.

Actuellement, de nombreuses fonctions administratives sont largement décentralisées dans les différents départements. Cette structure entraîne des coûts élevés, des doublons et une complexité inutile en matière de coordination, a relevé au nom de la commission Esther Friedli (UDC/SG).

Davantage de synergies

Le modèle dit des «services partagés» peut permettre des gains d'efficacité considérables. La centralisation des services permettrait aux départements de concentrer davantage leurs ressources sur leurs tâches principales. Le Conseil fédéral partage les objectifs de la motion. Le programme d'allègement budgétaire 2027 prévoit déjà des mesures, notamment des centralisations dans les domaines des finances, de l'informatique, du personnel, des acquisitions et des traductions.

Celles-ci seront pour la plupart mises en œuvre d'ici à 2028. Il y a encore un potentiel pour des synergies, a indiqué la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter, «mais la discussion au sein de l'administration fédérale n'est pas facile.»