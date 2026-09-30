Un seul rédacteur en chef pour deux rédactions: Olivier Zahno prendra la tête éditoriale de RJB et du JdJ dès 2027, dans une réorganisation qui redéfinit les rubriques et les responsabilités.

Fusion de la rédaction en chef pour le JdJ et RJB

Fusion de la rédaction en chef pour le JdJ et RJB

ATS Agence télégraphique suisse

Le JdJ, le journal de Bienne et du Grand Chasseral et Radio Jura bernois (RJB) auront désormais un seul rédacteur en chef en la personne d’Olivier Zahno, actuel rédacteur en chef à RJB. Cette nouvelle structure doit renforcer les synergies entre les deux médias francophones bernois.

Agé de 40 ans, Olivier Zahno a fait ses armes durant onze ans dans le monde de la presse écrite avant de bifurquer vers la radio en 2020. Autour de lui, plusieurs pôles de compétences seront constitués, chacun placé sous la responsabilité d’une personne chargée d’en assurer la coordination et le développement.

Opérationnel dès le 1er janvier 2027

Dan Steiner, rédacteur en chef du JdJ, prendra les commandes de la rubrique Bienne-Seeland. La rubrique Grand Chasseral sera confiée à Céline Lo Ricco-Châtelain qui rejoindra prochainement l’équipe du JdJ. La mise en place de la nouvelle organisation se fera durant l’automne pour être opérationnelle au 1er janvier 2027.

Cette évolution vise avant tout à mieux définir les responsabilités, faciliter les échanges et valoriser les compétences de chacune et de chacun, tout en préservant les spécificités et les forces des deux médias, ont indiqué mercredi RJB et le JdJ, deux médias détenus conjointement par BNJ Media Holding et Jura Media SA.