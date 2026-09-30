Un bancomat a été dynamité mercredi à 04h00 à Thayngen (SH). Un voleur néerlandais, grièvement blessé, a été hospitalisé. Ses deux complices sont en fuite, selon la police.

Bancomat dynamité: un des voleurs blessé par l'explosion

Bancomat dynamité: un des voleurs blessé par l'explosion

ATS Agence télégraphique suisse

Des malfaiteurs ont fait sauter une bancomat mercredi au petit matin à Thayngen (SH). L'un d'entre eux a été grièvement blessé dans l'explosion. Les deux autres voleurs ont pris la fuite.

Le bancomat a été attaqué vers 04h00, indique la police cantonale schaffhousoise. Sur place, les policiers ont trouvé un Néerlandais grièvement blessé à une main et à une cuisse. Il s'agit de l'un des trois malfrats. L'homme a été hospitalisé.

Les recherches des deux autres voleurs se poursuivent. La commune de Thayngen est limitrophe à l'Allemagne.