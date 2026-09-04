Des bactéries de listéria ont été détectées chez Carnadis à Lausanne, entraînant un rappel massif de viandes et produits transformés. L'OSAV met en garde contre leur consommation, le risque de contamination alimentaire étant élevé.

ATS Agence télégraphique suisse

Des listérias, bactéries présentes presque partout dans la nature, ont été détectées dans l'environnement de production de la boucherie en gros Carnadis à Lausanne. La société spécialisée dans la vente de viandes et le service à la restauration ainsi qu'aux collectivités a immédiatement retiré les produits de la vente et ordonné leur rappel.

«Comme une contamination des denrées alimentaires emballées ou transformées par l'entreprise ne peut être exclue, l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) recommande de ne consommer aucun de ces produits, notamment les viandes, les préparations de viande, les produits de charcuterie et les produits à base de volaille», a-t-il indiqué vendredi dans un communiqué. L'office fédéral recommande de ne pas consommer ces produits.

Les produits concernés sont: les viandes fraîches (y compris sous vide), les préparations de viande (tartares, burgers, brochettes, viandes marinées, saucisses, etc), les produits de charcuterie, les produits à base de volaille, les autres produits alimentaires ayant pu être manipulés, transformés, découpés ou entreposés dans les locaux concernés, détaille l'OSAV.

Tous les lots concernés

Tous les numéros d'articles et tous les numéros de lots sont potentiellement concernés, est-il souligné. De même que toutes les dates limites de consommation relatives aux produits commercialisés entre le 28 août 2026 et le 2 septembre 2026, relève encore l'Office fédéral.

La listériose, la maladie infectieuse provoquée par la bactérie Listeria monocytogenes, se transmet par les aliments. Chez les personnes dont le système immunitaire est intact, une infection par la bactérie provoque le plus souvent des symptômes légers, voire aucun symptôme.

Les nouveau-nés, les jeunes enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées peuvent, elles, manifester toute une série de symptômes graves, dont l'issue peut être fatale dans certaines circonstances. En cas de grossesse, une infection par des listérias peut entraîner une fausse couche, mais aussi une septicémie ou une méningite chez l’enfant à naître, note l'OSAV.