L'UDC souhaite réduire les rentes AVS des Suisses de l'étranger afin de réaliser des économies dans le domaine de la prévoyance vieillesse. Les personnes concernées craignent des difficultés financières et dénoncent cette proposition.

Les projets de l'UDC sur l'AVS mettent les Suisses de l'étranger en rogne

Les projets de l'UDC sur l'AVS mettent les Suisses de l'étranger en rogne

Joschka Schaffner

L’UDC souhaite non seulement durcir l’accès à la rente AVS pour les étrangers, mais également pour les Suisses ayant émigré à l’étranger. C’est ce que propose le parti dans un document consacré à la réforme de l’AVS prévue pour 2030 par la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider.

Cette proposition suscite déjà la controverse. Blick a recueilli les réactions de plusieurs Suisses de l’étranger. Ils partagent tous un sentiment similaire: pour eux, verser l’AVS «en tenant compte du pouvoir d’achat du pays de résidence» serait un véritable affront. Certains craignent même de tomber dans la précarité, avec un effet finalement contraire à celui recherché par l’UDC.

«Mais qu’est-ce que ça veut dire?»

Ces expatriés ne mâchent pas leurs mots: «Mais qu’est-ce que ça veut dire?», s'insurge René Bätschmann. «C'est une véritable impudence», déplore Angela Molinari. Elle explique avoir émigré en Espagne précisément pour ne pas avoir à dépendre de prestations complémentaires en Suisse. «Je ne voulais pas de ça.» Or, si la proposition de l’UDC devait être adoptée, elle serait contrainte de rentrer en Suisse et finirait par devoir en faire la demande.

Angela Molinari est loin d’être la seule à être inquiète: une douzaine d’autres retraités partagent son avis. Ils affirment que s'ils n’avaient pas choisi de s’installer à l’étranger, ils devraient aujourd’hui demander des prestations complémentaires en Suisse. «Je vais vous coûter cher», résume Silvia Kaymaz.

En Suisse, l’aide sociale menace

«Je pense que nous aidons plutôt la Suisse à faire des économies», ajoute Daniel Wälti. Ce Suisse de 68 ans s'est installé au Paraguay, où il subvient entièrement à ses besoins avec sa retraite modeste. «1800 francs par mois, c'est tout ce que j'ai», confie-t-il.

En Suisse, cette somme l'aurait contraint à demander l'aide sociale; en Amérique du Sud, elle lui a permis d'acheter une maison. «Ce n'est pas que je n'aimerais pas être en Suisse.» Daniel Wälti voit le projet de l’UDC d'un oeil très critique: «Je suis Suisse de naissance, j’ai cotisé à l’AVS pendant des décennies.»

L'UDC se trompe de combat

Plusieurs de ces expatriés estiment que l'UDC se trompe de combat. Si le parti souhaite véritablement soulager la population suisse, il devrait s'attaquer à d'autres dossiers politiques. «Elle devrait veiller à ce que les primes d’assurance maladie restent abordables», déclare par exemple Peter Schöni, qui vit en Espagne.

Thomas Kugler estime de son côté qu'il serait «plus judicieux» d'annuler l'acquisition des F-35 «tant souhaitée par l'UDC». «On disposerait alors à nouveau de milliards», ironise l'homme de 64 ans, qui vit aujourd'hui au Portugal. S'il n'est pas encore à la retraite, il souligne avoir payé sa cotisation AVS depuis ses 16 ans.

Pour lui, la proposition de l’UDC soulève également une question essentielle: comment cette «prise en compte du pouvoir d’achat» serait-elle concrètement appliquée? «Si je pars à New York, vais-je alors toucher le double?», s’interroge-t-il. Car si la Suisse est souvent considérée comme un «îlot de cherté», le coût de la vie et le pouvoir d’achat varient fortement d’un pays à l’autre.

Une revendication pas nouvelle

Quoi qu’il en soit, cette revendication ne date pas d'hier en Suisse. Dans les années 90 déjà, le conseiller national Rudolf Keller, du parti d’extrême droite des Démocrates suisses (DS), avait déposé une motion visant à adapter les rentes AVS et AI au pouvoir d’achat des pays de résidence.

Au Parlement, cette idée n'avait aucune chance d'aboutir, et il pourrait en être de même à l’avenir. Notamment parce qu'elle entrerait directement en conflit avec les accords bilatéraux conclus entre la Suisse et d'autres pays.

«Une adaptation au pouvoir d’achat serait très complexe sur le plan administratif et entrerait, dans de nombreux cas, en conflit avec les accords de sécurité sociale existants», explique à Blick Daniel Hunziker, directeur de l’Organisation des Suisses de l’étranger. Il défend une position claire au nom des Suisses de l'étranger: «Quiconque a cotisé à l’AVS au cours de sa vie active devrait avoir droit à la retraite correspondante, quel que soit son lieu de résidence ultérieur.»