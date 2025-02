Une femme sri-lankaise de 52 ans a disparu à Genève. Elle a quitté l'hôtel Le Montbrillant le 17 janvier dernier et n'a plus été revue depuis. La police lance un appel à témoins pour retrouver cette personne.

M. Eswary n'a plus donné signe de vie depuis le 17 janvier, à l'hôtel Le Montbrillant à Genève. Tout renseignement est bienvenu. Photo: Police genevoise

Léo Michoud Journaliste Blick

C'est le 17 janvier à 20h que M. Eswary, une femme d'origine sri-lankaise de 52 ans, a quitté l'hôtel Le Montbrillant, à Genève. Elle «n'a plus été revue depuis», alerte la police judiciaire, qui lance un appel à témoins ce lundi 3 février.

La quinquagénaire d'1m60 et de corpulence forte ne parle pas français. Elle a les cheveux courts et portait un pantalon bleu foncé, une chemise brune à fleurs, une doudoune blanche et des chaussures noires.

«Toute personne ayant vu cette femme est priée de prendre contact avec la police judiciaire de Genève au + 41 22 427 75 10 ou encore avec le poste de police le plus proche», communiquent les forces de l'ordre en partageant une photo de la disparue.