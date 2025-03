1/6 Migros est en pleine restructuration. Photo: keystone-sda.ch

Robin Wegmüller

Après 13 mois d'incertitude pour les employés, Migros a finalement annoncé, le 25 février dernier, la vente de sa filiale Micasa et la fermeture de ses 31 magasins de bricolage Do-it+Garden. Cette décision, qui concerne pas moins de 625 emplois, envoie un message clair: le géant orange veut se focaliser pleinement sur son activité principale, c'est-à-dire les supermarchés.

Mais qu'en est-il des restaurants Migros? Leur avenir n'a pas encore été officiellement abordé au sein de l'entreprise. Mais depuis le début de l'année, trois restaurants Migros de l'agglomération de Berne, ont fermé, comme l'a rapporté la «Berner Zeitung». De quoi semer le doute quant à l'avenir des autres sites.

La fermeture d'un quatrième restaurant – celui du complexe de Wankdorf, près de Berne – est d'ailleurs déjà acté, comme le confirme à Blick la coopérative Migros Aare. Ironie du sort: c'est dans ce même site que se trouvaient les bureaux bernois du fondateur de Migros, Gottlieb Duttweiler. Ce dernier a créé la société en 1925. Cent ans plus tard, Migros a bien grandi. Tellement même, qu'une énorme restructuration a été engagée. Les célèbres restaurants pourront-ils y survivre?

Une recette à succès depuis longtemps

Un coup d'œil sur les chiffres donne des premiers indices. Pendant longtemps, Migros a cherché à accroitre le nombre de ses restaurants. En 2005, le géant orange gérait au total 204 restaurants et take-away. Dix ans plus tard, en 2015, il en gérait 232. Ce nombre est ensuite resté stable pendant longtemps, traversant même la pandémie de Covid-19 sans trop de turbulences.

En termes de chiffre d'affaires, Migros était, en 2022, le troisième exploitant de restaurants de Suisse. Un succès que le porte-parole de Migros Tobias Ochsenbein explique par l'atmosphère à la fois familière et simple des restaurants: «Nos clients veulent ce qu'ils connaissent.» Les prix abordables n'y sont pas pour rien non plus, en témoigne le rôti de bœuf avec tagliatelles et carottes proposé à seulement 17,90 francs du lundi 3 au vendredi 8 mars.

Des restos ferment, mais d'autres ouvrent

Pourtant, ce succès ne semble pas satisfaire Migros, qui a fermé plusieurs restaurants et take-away ces trois dernières années. Au début de l'automne 2024, ils n'étaient plus que 219. S'agissant des seuls restaurants, Migros en a fermé neuf en seulement deux ans.

Les autres restaurants vont-ils suivre? Pour l'heure, aucune stratégie nationale ne semble se cacher derrière ces fermetures. «Quatre nouveaux restaurants ont également été ouverts durant la même période», assure Tobias Ochsenbein. L'ouverture ou la fermeture dépend toujours de différents facteurs, par exemple de l'âge des établissements ou «l'évolution des besoins de la clientèle».

Les habitudes des Suisses changent

Et justement, ces besoins changeants se perçoivent à travers les habitudes alimentaires des Suisses. «De plus en plus de personnes actives souhaitent se restaurer rapidement et simplement à midi», explique le porte-parole de Migros. Résultat des courses: les repas «sur le pouce» se renforcent nettement.

Les Suisses préfèrent donc se prendre un snack chaud à l'emporter plutôt que de s'attarder sur le menu du jour au restaurant. «La demande pour les offres take-away n'a cessé d'augmenter ces dernières années», appuie Tobias Ochsenbein. Migros a donc tenu compte de cette tendance et a cherché à développer ses points de vente de nourriture à l'emporter. Pour autant, cette stratégie est totalement indépendante de celle poursuivie pour les restaurants, assure Tobias Ochsenbein.

Mais le fait est que Migros ferme actuellement plus de restaurants qu'elle en ouvre. Le renforcement des take-away et les profondes transformations du géant orange finiront-ils par sonner le glas des célèbres restaurants Migros? Seul l'avenir nous le dira.