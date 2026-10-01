La justice a tranché dans l'affaire de la «plume»: le notable soleurois de 76 ans est condamné à 12 ans de prison pour le meurtre de sa femme en 2016 à Genève. Le Tribunal fédéral rejette son recours.

Affaire de la plume: le mari définitivement condamné pour meurtre

Affaire de la plume: le mari définitivement condamné pour meurtre

Il écope de 12 ans de prison

ATS Agence télégraphique suisse

Un notable soleurois de 76 ans a été définitivement reconnu coupable d'avoir intentionnellement tué sa femme à Genève en 2016. Le Tribunal fédéral a rejeté son recours et confirmé le verdict de meurtre, mettant un terme à l'affaire dite de la «plume».

Les juges fédéraux ont confirmé l'arrêt de la Cour de justice genevoise de mars de cette année, qui condamnait le mari à 12 ans de prison.

Les juges ont ainsi retenu que le mari avait placé un oreiller sur la bouche et le nez de sa femme, âgée de 66 ans. Il avait ensuite maintenu le coussin sur le visage pendant au moins trois minutes, tout en lui immobilisant le bras.

Il a également été retenu que la femme s'était débattue en cherchant à reprendre sa respiration. Ce faisant, elle avait alors inhalé une plume du coussin, ce qui l'a fait tousser. Cette plume avait été retrouvée dans ses bronches.

Condamné pour meurtre à 13 ans de prison en première instance en 2022, le mari avait admis en appel que la mort de son épouse était accidentelle suite à un jeu sexuel qui avait mal tourné.

Il avait ainsi avoué avoir accidentellement causé la mort de sa femme en l'étouffant pendant leurs ébats, sans vouloir lui donner la mort. La Cour de justice genevoise avait retenu sa version, en le déclarant coupable d'homicide par négligence et en réduisant la peine à trois ans de prison. Le Tribunal fédéral avait annulé cette décision et avait renvoyé l'affaire devant les juges cantonaux.