Le Service valaisan de l'action sociale évalue les besoins des personnes handicapées pour 2025-2028. L'objectif est de planifier les ressources et investissements nécessaires, notamment pour renforcer l'accompagnement des personnes autistes et leur autonomie.

En novembre dernier, une grande enquête en ligne a été réalisée, pour la première fois, directement auprès des personnes en situation de handicap. Plus de 1300 questionnaires ont été récoltés. (Image prétexte). Photo: IMAGO/Westend61

Le Service valaisan de l'action sociale a procédé à l'évaluation des besoins pour les personnes en situation de handicap pour 2025-2028. Il s'agit de définir le nombre de places nécessaires en institution, afin de planifier les ressources et les investissements nécessaires dans les années à venir. Le Département valaisan de la santé, des affaires sociales et de la culture (DSSC) a rappelé lundi 10 février qu'il entendait renforcer l'accompagnement des personnes vivant avec des troubles autistiques, leur autonomie et la liberté de choix dans les domaines du logement et au niveau professionnel ou de l'occupation en journée.

Demande d'un rapport

L'accompagnement de ces personnes a fait l'objet d'un rapport commandé par le DSSC à la Haute école de travail social et de la santé de Lausanne (HETSL). L'objectif était de dresser un état des lieux des dispositifs existants et d'obtenir des recommandations.

Selon le rapport, l'Etat du Valais «doit continuer à soutenir le développement de prestations spécialisées, notamment par la création d'un centre de compétences pour les questions liées au TSA (trouble du spectre de l'autisme), et le développement de l'accompagnement ambulatoire.» Par contre, la création d'une institution centralisée ne semble pas faire sens.

« Il s'agit également de renforcer le développement des mesures ambulatoires pour le maintien à domicile, l'intégration professionnelle, ainsi que l'accueil en unités temporaires DSSC »

Entre 2025 et 2028, 87 places d'hébergement devraient être créées en Valais, en plus des 26 nouvelles places déjà en cours de réalisation. En ce qui concerne les places d'occupation, il en faudrait 192 supplémentaires, à ajouter aux 31 places en cours de création. «Il s'agit également de renforcer le développement des mesures ambulatoires pour le maintien à domicile, l'intégration professionnelle, ainsi que l'accueil en unités temporaires», précise le DSSC.

Ces investissements se chiffrent à 59,6 millions de francs, dont 44,7 millions à charge du canton. Les subventions à l'exploitation augmenteraient, elles, de 24,5 millions de francs. Une priorisation des besoins sera donc menée par le Service de l'action sociale en fonction des budgets disponibles.

Des aspirations claires

En novembre dernier, une grande enquête en ligne a été réalisée, pour la première fois, directement auprès des personnes en situation de handicap. Plus de 1300 questionnaires ont été récoltés.

Le désir de choisir son lieu de vie et de pouvoir rester dans un logement privé, tout comme le besoin de trouver une place de travail et d'obtenir une reconnaissance pour cette activité sont des éléments qui ressortent de l'enquête, dont les résultats ont été analysés par l'Office cantonal de coordination pour les questions dans le domaine du handicap (OCQH).

Le financement des prestations ambulatoires et l'offre limitée en matière de service de relève pour les proches aidants demeurent, a contrario, des écueils qu'ils restent à franchir.