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18 semaines pour les parents
112'517 paraphes pour l'initiative sur le congé parental

L’initiative pour un congé parental a été déposée mercredi à la Chancellerie fédérale avec 112’517 signatures. Elle demande 18 semaines rémunérées pour chacun des deux parents, non transférables.
Publié: il y a 31 minutes
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Photo: Alessandro della Valle
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ATS Agence télégraphique suisse

L’initiative pour un congé parental a été déposée mercredi à la Chancellerie fédérale avec 112’517 signatures. Elle réclame 18 semaines de congé rémunéré pour chacun des deux parents après la naissance d’un enfant.

Intitulé «Une société et une économie fortes grâce au congé parental», le texte est soutenu par des représentants du Centre, des Verts, des Vert’libéraux, du PS, du PEV et du PLR, ainsi que par Alliance F et Travail.Suisse. Ses promoteurs se sont réjouis du «large soutien de la population».

18 semaines par parent, pas de transfert

Le congé ne pourrait pas être transféré d’un parent à l’autre. Au maximum un quart des 18 semaines pourrait être pris simultanément par les deux parents, soit 4 semaines et demie.

L’indemnisation serait calquée en principe sur le système des allocations versées en cas de service militaire ou civil. Pour les plus bas salaires, elle atteindrait toutefois 100% du revenu.

La question d’un congé indemnisé pour les deux parents est débattue depuis plusieurs années en Suisse. Les mères exerçant une activité lucrative ont actuellement droit à 14 semaines de congé maternité indemnisé. En 2020, le peuple avait accepté l’introduction d’un congé paternité de deux semaines, entré en vigueur début 2021.

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