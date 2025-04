Iga Swiatek en demies à Madrid après un passage à vide

La Polonaise Iga Swiatek lors de sa victoire contre l'Américaine Madison Keys en quart de finale du WTA 1000 de Madrid, le 30 avril 2025 Photo: Oscar del Pozo

AFP Agence France-Presse

Après 1H46 sur la terre battue du court Manolo Santana, la Polonaise de 23 ans, tenante du titre, a battu l'Américaine en trois sets 0-6, 6-3, 6-2.

En quête d'un 23e titre qui tarde à venir depuis son quatrième sacre à Roland-Garros en juin 2024, Iga Swiatek a presque tout raté dans le premier set, avec énormément de déchets, des volées faciles et des coups droits très loin de la ligne.

«Elle servait très bien, avec deux ou trois aces à 190 km/h. Donc quand je ne les renvoyais pas, je n'avais aucune chance de gagner un point. Et puis, je n'ai pas bien servi, donc, évidemment,c'est devenu compliqué», a-t-elle analysé après le match.

Il a fallu attendre l’entrée du deuxième set pour que Swiatek remporte son premier jeu, après 32 minutes sur le court et un changement de raquette dans la foulée. La Polonaise est enfin rentrée dans son match, bien plus incisive, avec beaucoup plus de réussite au coup droit notamment. Elle a breaké deux fois l’Américaine, avec un jeu blanc sur l'un de ses jeux de service pour mener 5-1.

A plusieurs reprises, la native de Varsovie semblait agacée après des fautes grossières en regardant son entraîneur. «Quand j'ai commencé à jouer correctement, je lui ai donné plus de chances de faire des erreurs. Et tactiquement, j'ai pu faire ce que je voulais depuis le début. Je n'étais simplement pas capable de bien jouer», a-t-elle affirmé en conférence de presse.

Matteo Arnaldi en quarts

Le point clé dans le troisième set a eu lieu à 30-30, quand Swiatek menait 3-2. Un rallye d'échanges remporté par la Polonaise lui a permis de garder son service et de mener 4-2. Elle a converti ensuite sa deuxième balle de match. En sept confrontations entre les deux joueuses, la Polonaise mène désormais 5 à 2, avec une série de 4 à 0 sur terre battue.

Cinq fois sur sept, celle qui a remporté la rencontre a été sacrée (Rome 2021, Indian Wells 2022, Madrid 2024, Rome 2024 et Open d'Australie 2025). Fin janvier, Madison Keys avait battu Iga Swiatek en demi-finale à Melbourne en trois sets. Swiatek rencontrera en demi-finale l'Américaine Coco Gauff (4e), sortie victorieuse de son quart de finale face à la jeune russe Mirra Andreeva (7e) en deux sets 7-5, 6-1.

La N.1 mondial Aryna Sabalenka jouera mercredi soir son ticket pour le dernier carré sur le court central face à l'Ukrainienne Marta Kostyuk (36e). Dans le tableau masculin, l'Italien Matteo Arnaldi (44e) a dominé l'Américain Frances Tiafoe (17e) en deux sets 6-3, 7-5 en huitièmes de finale.

Avec la sortie précoce de Zverev mardi, il n'y a plus aucun ancien lauréat du tournoi encore en lice. Samedi, le triple vainqueur Novak Djokovic a été éliminé dès son entrée en lice, deux jours après le forfait du N.3 mondial Carlos Alcaraz, qui avait réalisé un doublé à Madrid en s'imposant en 2022 et en 2023.