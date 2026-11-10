Lundi soir, un commentateur de beIN Sports a été surpris en direct tenant un propos dénigrants sur Aryna Sabalenka aux WTA Finals. La chaîne a réagi et condamné fermement ses paroles.

Un commentateur de beIN Sports dénigre le physique d'Aryna Sabalenka en direct

Un commentateur de beIN Sports dénigre le physique d'Aryna Sabalenka en direct

Blick Sport

La première journée des WTA Finals, lundi soir, a été marquée par un incident impliquant le commentateur de beIN Sports Matthieu Solier. Pensant être hors antenne, le journaliste s’est laissé aller à une remarque déplacée sur Aryna Sabalenka, actuelle numéro 2 mondiale.

Alors qu’un clip était diffusé avant le match entre la Biélorusse et la Tchèque Karolina Muchova, Matthieu Solier a lancé: «Regarde, regarde, regarde, elle est horrible!» La séquence, relayée par le compte X «L’Arène», a rapidement circulé sur les réseaux sociaux et suscité une vague d’indignation. Le compte a également alerté l’Arcom, le régulateur français de l’audiovisuel, ainsi que Florent Houzot, directeur des antennes et de la rédaction de beIN Sports.

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Ce dernier a rapidement réagi sur X pour condamner les propos tenus à l’antenne: «Je regrette et condamne fermement les propos tenus ce soir en direct lors de la diffusion des WTA Finals. Ces commentaires ne représentent pas les valeurs de beIN SPORTS. Je réaffirme notre engagement pour un traitement respectueux de tous les athlètes et intervenants sur nos antennes.»

Une convocation attendue

Cet incident intervient alors que beIN Sports avait annoncé une nouvelle positive plus tôt dans la journée: l’acquisition des droits de diffusion du circuit ATP pour la période 2028-2031. Selon «L’Equipe», le journaliste concerné devrait être convoqué par sa direction dans les prochains jours afin de s’expliquer sur ses propos.

De son côté, Aryna Sabalenka a réussi son entrée en lice aux WTA Finals, en dominant la Tchèque Karolina Muchova 7-6 (7/2) 7-5.