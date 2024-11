Jannik Sinner conclut cette année en beauté. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

«Sa» saison 2024 ne pouvait pas se terminer autrement: devenu cette année le nouveau patron du circuit mondial, Jannik Sinner a remporté les Masters ATP, s'offrant dimanche devant le public de Turin survolté son premier titre à domicile. Taylor Fritz a tout essayé, mais l'Américain n'a pas réussi à gâcher la fête de fin de saison du N.1 mondial: intraitable, Sinner s'est imposé en deux sets 6-4, 6-4 pour son huitième titre de l'année, le 18e de sa carrière. «Cela a été une année extraordinaire et c'est merveilleux de la finir comme cela en remportant mon premier titre en Italie devant cet incroyable public», s'est félicité Sinner dans une ambiance de stade de football.

Les chiffres de son année donnent le tournis: le joueur du Haut-Adige, cette région germanophone aux confins de l'Italie et de l'Autriche, a remporté 70 matches, pour six défaites, toutes contre des joueurs du top 10 mondial, dont trois face à l'Espagnol Carlos Alcaraz, le seul à lui avoir de l'ombre en 2024. Comme il est resté invaincu toute la semaine – sans perdre un seul set, une première dans l'épreuve depuis Ivan Lendl en 1986 – , le grand roux a empoché un chèque bonifié de 4,9 millions de dollars (4,4 M EUR) qui s'ajoutent aux 12 millions gagnés sur le circuit ATP cette saison et aux six millions pour sa victoire dans un tournoi-exhibition en Arabie saoudite.

Avant la phase finale de la Coupe Davis

Dans une Inalpi Arena surchauffée, Sinner, 23 ans, a fini 2024 comme il l'avait commencé avec un titre prestigieux, dix mois après son sacre à l'Open d'Australie, son premier titre du Grand Chelem. Et ce n'est pas fini: la semaine prochaine, le nouveau héros du sport italien peut encore remporter avec ses coéquipiers, comme en 2023, la Coupe Davis, dont la phase finale à huit nations débute mardi à Malaga (Espagne).

Un an après sa défaite en finale de ce «tournoi des maîtres» contre Novak Djokovic, forfait pour cette édition 2024 d'une épreuve qu'il a remporté à sept reprises, Sinner n'a cette fois pas laissé passer sa chance. Vainqueur la veille en demi-finale du N.2 mondial Alexander Zverev, Fritz, 27 ans, n'a pas démérité, mais l'implacable machine à frapper Sinner l'a étouffé avec 14 aces et 28 points gagnants.

Vite plié

L'Américain a tenu le choc pendant six jeux, avant de céder son service une première fois sur une amortie gagnante de Sinner, très efficace également sur les deuxièmes balles de service de son adversaire. Sous la pression constante de Sinner, l'Américain a craqué encore plus tôt dans le second set dans un cinquième jeu qu'il avait pourtant bien débuté pour mener 30-0, avant une double faute, une amortie dans le filet et trois coups gagnants de l'Italien.

Sinner a conclu sa finale dès sa première balle de match pour devenir le premier Italien à remporter le «tournoi des maîtres». «J'ai réussi un grand tournoi, je pense qu'il y a des moments je ne pouvais pas mieux jouer (...) J'ai essayé de m'améliorer par rapport à l'année dernière, de trouver les clefs pour gagner cette finale, je suis content d'avoir su gérer cette pression», a-t-il apprécié.

Le Masters restera en Italie jusqu'en 2030

Déjà battu par Sinner en finale du dernier US Open (6-3, 6-4, 7-5) et en phase de poules cette semaine (6-4, 6-4), Fritz espérait s'offrir le titre le plus prestigieux de sa carrière et mettre fin à l'attente des États-Unis qui n'ont plus remporté ce tournoi de fin de saison depuis 25 ans avec Pete Sampras en 1999. «Jannik a joué à un niveau incroyable, vraiment incroyable», a-t-il reconnu. Il se consolera en grimpant d'une place lundi au classement ATP pour finir la meilleure saison de sa carrière à la 4e place mondiale.

Le «Sinnermania» n'est elle pas prête de s'éteindre: l'ATP a en effet annoncé que ses Masters resteront en Italie jusqu'en 2030.