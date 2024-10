Novak Djokovic face à Taylor Fritz en demi-finale

Novak Djokovic a concédé un set au jeune Jakub Mensik. Photo: Alex Plavevski

ATS Agence télégraphique suisse

Le Serbe (ATP 4) a mis fin au surprenant parcours de Mensik (ATP 65). Le Tchèque de 19 ans a éliminé deux membres du top 10 en Chine: Andrey Rublev (ATP 6) au 2e tour et Grigor Dimitrov (ATP 10) en huitièmes. Après un premier set très serré remporté par son jeune adversaire au tie-break, «Nole» a déroulé son jeu avant de solidement conclure sur sa première balle de match.

En demi-finale, Djokovic sera opposé à Taylor Fritz (ATP 7), finaliste à l'US Open et tombeur du revenant David Goffin vendredi (6-3 6-4). L'autre affiche du dernier carré verra s'affronter le no 1 mondial Jannik Sinner et Tomas Machac (ATP 33), finaliste du dernier Geneva Open et bourreau de Carlos Alcaraz au tour précédent.