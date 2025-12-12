Lindsey Vonn remporte pour la première fois depuis mars 2018 une course de Coupe du monde. À St-Moritz, elle surclasse la concurrence et s’empare du record précédemment détenu par Didier Cuche.

Blick Sport

Podium

Lindsey Vonn (USA) – 1:29,84 Magdalena Egger (AUT) +0,98 Mirjam Puchner (AUT) +1,16

La course

Lindsey Vonn écrit une nouvelle page de l’histoire du ski à St-Moritz. La légende américaine de 41 ans réalise un parcours de rêve lors de la première descente de la saison. Bien qu’ayant un léger retard au départ, elle trouve la ligne parfaite au milieu du parcours, absorbe parfaitement les vagues et augmente son avance à grande vitesse jusqu’à l’arrivée. Au final, elle devance ses rivales de plus d’une seconde. Lindsey Vonn devient ainsi la personne la plus âgée, homme ou femme, à remporter une course de Coupe du monde, battant le précédent record détenu par Didier Cuche (37 ans lors de sa dernière victoire). Le dernier succès de l'Américaine remontait à 2018.

Derrière la gagnante incontestée, Magdalena Egger est la grande surprise. Avec le dossard 27, l’Autrichienne réalise une descente quasiment parfaite, dépassant même Lindsey Vonn dans la partie haute et conservant son rythme jusqu’à la ligne. Mirjam Puchner complète le podium.

Les Suissesses

Les Suissesses n’ont malheureusement pas brillé: aucun top 10 n’est à signaler. Malorie Blanc est la meilleure avec la 13e place, suivie de Jasmina Suter (16e), Janine Schmitt (23e), Jasmine Flury (30e), Delia Durrer (38e), Priska Ming-Nufer (39e), Stefanie Grob (41e), Joana Hählen (45e) et Stephanie Jenal (54e).

Malorie Blanc, partie avec le numéro 2, accuse rapidement une demi-seconde de retard mais accélère dans les parties techniques pour se rapprocher de Nina Ortlieb. Cela ne suffira toutefois pas pour viser la tête. Jasmina Suter signe une belle prestation et finit 16e, devant toutes les concurrentes avec un dossard supérieur. Janine Schmitt marque ses premiers points en Coupe du monde avec une course techniquement propre.

Après près de deux ans d’absence pour blessure, Jasmine Flury revient dans le circuit et termine dans le top 30, accusant 2,62 secondes de retard sur Vonn. Delia Durrer et Priska Ming-Nufer se suivent aux 38e et 39e places. Stefanie Grob, Joana Hählen et Stephanie Jenal terminent hors des points, malgré les performances prometteuses de Joana Hählen à l’entraînement jeudi.

Les réactions

Lindsey Vonn: «J’ai parlé avec mon père au téléphone, il a pleuré comme jamais auparavant. Tout mon équipe m’a soutenue. Aujourd’hui, tout le travail acharné a payé. Je savais cet été que j’étais en forme et que l’équipement était parfait. Je peux skier sans douleur, sans souci, avec la tête libre. Cela me rend très heureuse. Mon objectif reste les JO de février, je dois donc économiser mon énergie. Même sur cette descente, je n’ai pas pris de risque inutile, et c’est une bonne sensation.»

Jasmine Flury: «C’était extrêmement émotionnel. Aujourd’hui, il s’agissait de profiter et de prendre du plaisir. Je suis heureuse que ce soit derrière moi et impatiente pour les prochaines courses.»

A retenir

La piste de St-Moritz est devenue de plus en plus rapide au fil de la course. Magdalena Egger n’a pas été la seule à progresser malgré un dossard élevé: Romane Miradoli, avec le numéro 26, termine 6e. Seules trois skieuses avec des dossards de 1 à 10 terminent dans le top 10.

Prochaines épreuves

La saison de vitesse se poursuit à St-Moritz: samedi, deuxième descente de la saison (départ 10h45) et dimanche, premier super-G de la saison (départ 10h45).