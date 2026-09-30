Justin Murisier est ambitieux, mais également réaliste

Nouveau matériel sous les pieds, Justin Murisier entame sa 17e saison avec ambition. Le Valaisan a changé de marque de skis pour retrouver les sommets en vitesse et viser les podiums.

Matthias Davet Journaliste Sport

Justin Murisier n'est pas du genre à particulièrement se réjouir de la «Werbewoche» (ndlr: la semaine publicitaire) de Swiss-Ski. En plus de venir récupérer leur matériel, les skieurs à croix blanche doivent passer par la case médiatique dans la banlieue de Zurich. Ce qui est une sorte de rentrée des classes pour les journalistes ne l'est pas pour les athlètes. «Pour nous, la saison débute au mois de mai, avec la préparation physique, détaille le Valaisan. Et début août, on retourne sur les skis donc venir à Dübendorf n'est pas forcément une étape.» Ce qui n'a pas changé avec Justin Murisier durant l'été, c'est sa franchise.

En revanche, on ne peut pas en dire autant de ses lattes. En mai et après plusieurs années chez Head, le skieur du Val de Bagnes a décidé de passer chez Kästle. L'équipementier, extrêmement connu dans les années 80 grâce aux exploits de Pirmin Zurbriggen, a ressurgi en 2018. En décembre 2025, il a même emmené le Tchèque Jan Zabystran sur la plus haute marche du podium lors du super-G de Val Gardena.

Un changement de marques

«Je me souviens d'en avoir entendu durant toute ma jeunesse avec Pirmin Zurbriggen et ça m'a toujours un peu touché, admet Justin Murisier. Maintenant, c'est à moi de montrer que ce matériel peut m'amener tout devant.» Cet été et notamment sur les pentes du Chili, Justin Murisier a eu l'occasion de le tester. «On a vraiment eu de bons sentiments, souligne-t-il. Il y a une très belle équipe autour de moi, et moyen de faire quelque chose.»

Bien sûr, pour les skieurs pour qui chaque détail compte, changer de matériel n'est pas anodin. «Parfois, on le sous-estime, admet Justin Murisier. C'est vrai qu'on repart à zéro et il suffit qu'un détail croche… On ne sait pas si ça vient du ski, de la plaque ou de la chaussure.» L'avantage pour le Valaisan est qu'un seul souci n'est pas encore arrivé. «Je suis assez content qu'il n'y ait pas trop de casse-tête.»

«Je ne me lève pas tous les matin sur ça»

Après une saison compliquée, un nouveau départ à zéro peut être bénéfique. «Il y a un an, je n'avais pas eu une préparation optimale avec deux opérations, et je suis pourtant parvenu à accrocher des top 10 et à rester dans le top 20 mondial, rappelle Justin Murisier. Mais je ne me lève pas tous les matins en me disant que je veux atteindre ces objectifs. J'ai envie d'être meilleur que ça.»

Alors, quelles sont ses ambitions pour l'année à venir? «Ambitieux, ce serait de viser plusieurs podiums. Réaliste, un seul (rires). On sait que le ski alpin se joue beaucoup dans la tête et si je commence bien la saison à Beaver Creek, tout est possible.» Une piste que Justin Murisier apprécie, là où il a remporté sa seule course de Coupe du monde en décembre 2024.

Crans-Montana cette saison

Cet hiver, Justin Murisier va débuter 17e saison. «Je profite différemment de mes débuts, détaille-t-il. Mon but à l'époque était d'être le Marcel Hirscher 2.0 et de gagner des courses. Ça ne s'est pas passé comme prévu, mais j'ai énormément appris.»

Le Valaisan de 34 ans ne mentionne pas encore la retraite. Ni les championnats du monde, qui auront lieu à Crans-Montana la saison prochaine. «Je dois être prêt à performer rapidement pour me qualifier pour les Mondiaux», prévient-il.