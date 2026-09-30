Après son triplé aux Jeux olympiques 2026, Franjo von Allmen a vu sa côte de popularité exploser. Malgré l'engouement médiatique, le Bernois souhaite continuer à skier sans pression la saison qui vient.

Matthias Dubach

Le programme de la semaine promotionnelle de Swiss-Ski est très chargé pour Franjo von Allmen. À Dübendorf (ZH), la star de la vitesse court d'un rendez-vous à l'autre, comme ses collègues, afin de répondre aux attentes des sponsors de la fédération. Entre deux, le Bernois évoque la saison à venir. Il aborde cet hiver en tant que triple champion olympique, grâce à ses médailles d'or obtenues lors des Jeux d'hiver à Bormio.

Pour Franjo von Allmen, ce souvenir lui semble encore surréaliste. «Quand j'y repense aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir été au cinéma. Ces souvenirs, c'est comme si on regardait un film», explique le skieur de Boltigen (BE).

Une nouvelle notoriété à gérer

Mais Franjo von Allmen précise rapidement qu'en tant que champion olympique, il ne veut pas entendre parler d'attentes plus accrues. «Je ne dois absolument rien à personne, je n'ai rien à prouver, lâche-t-il sans langue de bois. Je ne me laisse pas mettre la pression, je n'ai pas à répondre aux attentes du public.»

Si ce casse-cou continuera sans doute à dévaler les pistes avec la même insouciance qu'auparavant, beaucoup de choses ont bel et bien changé, que Franjo von Allmen le veuille ou non. Après ses trois médailles d'or de Bormio, il est devenu l'une des personnalités les plus connues de Suisse.

«Je vis toujours de la même manière qu'avant, mais j'ai certainement davantage d'obligations désormais», explique Franjo von Allmen, qui parle aussi ouvertement des inconvénients. «Ma vie privée est importante pour moi, c'est pourquoi j'ai dû apprendre à dire non. Bien sûr, il y a parfois des situations où il serait plus pratique de ne pas être aussi connu. Vous voyez ce que je veux dire…» Ce n'est un secret pour personne: ce bon vivant aime faire la fête.

«FvA» ne prendra pas le départ à Sölden

La saison de Franjo von Allmen débutera le 28 novembre à Copper Mountain (États-Unis), avec un super-G. L'année dernière, des rumeurs laissaient entendre que l'as de la vitesse pourrait à l'avenir s'essayer au géant, en Coupe du monde. Mais le Bernois affirme qu'il ne sera pas au départ de la traditionnelle ouverture de saison, fin octobre, à Sölden (Autriche). «Je ne me suis pas entraîné davantage au slalom géant qu'auparavant», explique-t-il à propos de son entraînement estival. Le sujet est donc clos.

En revanche, Franjo von Allmen est extrêmement ambitieux et souhaite peaufiner son style de glisse en descente et en super-G. Il le sait depuis longtemps: en prenant beaucoup de risques, on peut certes remporter de magnifiques victoires, mais on peut aussi rentrer bredouille. «Pour le dire bêtement: je ne dois pas oublier que je peux aussi être rapide avec une descente normale», lance-t-il. Le Bernois cherche encore le bon équilibre, c'est pourquoi il ne se fixe pour l'instant aucun objectif précis pour la saison.