À Hafjell, Marco Odermatt chute lors de la première manche du géant et perd ses chances pour le globe. Lucas Pinheiro Braathen profite de l’opportunité et prend la tête provisoire.

Lors de la première manche du géant final à Hafjell, Marco Odermatt a été éliminé après une grosse erreur à mi-parcours. Parti avec le dossard 1, le Nidwaldien n’a pas pu défendre sa position dans la lutte pour le petit globe de la discipline. Il a dû attendre impatiemment la fin de la deuxième manche pour connaître son sort.

Son principal rival, Lucas Pinheiro Braathen, qui n’était qu’à 48 points de Marco Odermatt, s’était élancé avec le dossard 4. Il a rapidement pris les commandes et s’est retrouvé en excellente position pour profiter de cette ouverture. Loïc Meillard, à 89 points au classement et troisième à la fin de la première manche, était également en embuscade, laissant le suspense entier avant la deuxième manche.

Marco Odermatt laisse filer le globe du géant

Loïc Meillard a réalisé une superbe deuxième manche, prenant la tête avant que l’Autrichien Stefan Brennsteiner et le Brésilien ne s’élancent. L’Autrichien a petit à petit laissé filer son avance au centième pour terminer à la troisième place, derrière Loïc Meillard. Le suspense était entier!

Le Brésilien, qui devait au minimum terminer troisième pour s’emparer du globe du géant, n’a pas tremblé. Avec une excellente deuxième manche, Lucas Pinheiro Braathen a marqué l’histoire de son pays, terminant avec 58 centièmes d’avance.