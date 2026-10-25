«Son coeur est brisé»: L'immense frustration d'Aleksander Aamodt Kilde

Opération et rééducation plutôt que courses de Coupe du monde et bataille pour les centièmes. Le skieur norvégien revient en détail sur le traumatisme de sa nouvelle blessure. Un coup dur également pour sa mère.

Ramona Bieri

«En ce moment, je suis anéanti, en colère et frustré.» En début de semaine, Aleksander Aamodt Kilde a exprimé sa détresse sur Instagram. Quelques jours plus tôt, le Norvégien de 34 ans s’était gravement blessé à l’entraînement. Victime d’une rupture du tendon d’Achille, il a dû subir une opération. Sa saison est déjà terminée avant même d’avoir commencé.

Aleksander Aamodt Kilde est désormais revenu en détail sur les circonstances de sa blessure et le choc qu’il a ressenti. «Toute la force s’est concentrée sur ma cheville et mon tendon d’Achille. Puis, j’ai simplement entendu un 'clic'. J’ai tout de suite senti que quelque chose s’était passé», raconte-t-il à la chaîne norvégienne NRK en évoquant cet instant fatidique.

Après sa chute, la frustration a rapidement pris le dessus. «J’avais mal, j’étais allongé là et, surtout, j’étais en colère contre moi-même», confie-t-il. «Parce que j’avais encore chuté.»

En janvier 2024, le Norvégien avait déjà été victime d’une terrible chute à Wengen (BE). Gravement blessé, il n’avait retrouvé la compétition que l’hiver dernier. Cette nouvelle épreuve est donc particulièrement difficile à encaisser. «AAK» a d’ailleurs eu besoin de quelques jours pour commencer à digérer la nouvelle.

«C’est déchirant» pour sa maman

Une chose est déjà certaine: Kilde manquera l’intégralité de la saison. Le skieur entend prendre le temps nécessaire pour se rétablir. Il éprouve néanmoins un certain soulagement: «Ce n’est 'que' le tendon d’Achille et pas le genou.» Une blessure qui lui permet au moins d’envisager une rééducation selon un programme bien défini.

La chute a également bouleversé ses parents. Sa mère, Kristin Kilde, était en vacances lorsqu’elle a appris la nouvelle. Elle a été soulagée de savoir que cette blessure ne devrait pas avoir de conséquences invalidantes pour le reste de la vie de son fils. «Mais c’est évidemment déchirant», confie-t-elle. Elle s’est immédiatement rendue à son chevet.

Kristin Kilde se dit toutefois impressionnée par la manière dont son fils fait face à cette nouvelle épreuve. «C’est la personne la plus cool que je connaisse», assure-t-elle. «Il balaie tout cela d’un revers de main et se relève. Il est incroyablement travailleur et positif.»

«Son cœur est brisé»

Sa fiancée Mikaela Shiffrin partage ce constat. «Il va bien, mais son cœur est brisé», a déclaré l’Américaine lors d’un entretien avec la FIS, à la veille de l’ouverture de la saison à Sölden.

Dans cette période difficile, le soutien reçu de toutes parts lui fait particulièrement du bien. Les messages de ses coéquipiers, de ses adversaires et des fans lui apportent une précieuse dose de réconfort.

Reste une grande inconnue: Aleksander Aamodt Kilde retrouvera-t-il un jour la Coupe du monde? Le principal intéressé ne ferme pas la porte, mais refuse de se projeter trop loin. «J’y ai réfléchi», reconnaît-il dans les colonnes du Verdens Gang. Pour l’heure, il n’a toutefois pas de réponse.

«Je ne veux pas non plus trop y penser maintenant», explique-t-il. Son objectif est plus modeste: si sa rééducation le permet, il espère pouvoir rechausser les skis d’ici à la fin de l’hiver.