Marcel W. Perren , Mathias Germann et Ramona Bieri

Que s'est-il passé ce week-end à Kvitjfell et Kranjska Gora? Les résultats, vous les connaissez. Mais les grandes et petites histoire derrière, pas forcément...

L'entraîneur de géant de Marco Odermatt est forfait

Marco Odermatt est pratiquement assuré de remporter sa quatrième victoire consécutive au classement général de la Coupe du monde, ainsi que le petit globe du super-G. En descente également, tout laisse penser que le Nidwaldien l'emportera (73 points d'avance sur Franjo von Allmen). Mais en géant, le skieur de 27 ans n'a plus que 41 points d'avance sur Henrik Kristoffersen. Et pour les courses restantes, Marco Odermatt devra se passer d'une personne très importante: son entraîneur de géant Helmut Krug doit subir une opération de la hanche le 6 mars et ne pourra donc pas se rendre aux compétitions en Norvège (trois courses de vitesse à Kviftjell, géant à Hafjell), ni à la finale à Sun Valley (Etats-Unis). Pendant la rééducation d'Helmut Krug, ses co-entraîneurs Renzo Valsecchi et Hannes Hassler dirigeront ensemble les entraînements de géant.

Marco Odermatt doit se passer de son entraîneur Helmut Krug. Photo: Sven Thomann

Henrik Kristoffersen exprime son envie de retraite

Après deux victoires en l'espace de vingt-quatre heures en Slovénie, Henrik Kristoffersen a prononcé une phrase explosive lors d'une interview avec le présentateur vedette de l'ORF, Rainer Pariasek: «Cela fait maintenant plus de dix ans que je skie de manière assez constante au sein de l'élite mondiale. Physiquement, je me sens très bien, mais pour la tête, la lutte permanente pour les victoires et les podiums est très fatigante. C'est pourquoi je dois voir après cette saison si je continue ou non». Le Norvégien songe-t-il sérieusement à mettre un terme à sa carrière? Réponse d'Henrik Kristoffersen: «On verra bien...»

Henrik Kristoffersen laisse planer le doute sur une éventuelle retraite. Photo: keystone-sda.ch

Fin de la période de disette pour les Allemands

Emma Aicher (21 ans) est considérée depuis longtemps comme un grand talent. Fille d'une Suédoise et d'un Allemand, celle qui a passé une partie de son enfance à Engelberg (Obwald), a déjà laissé entrevoir ses qualités à plusieurs reprises, notamment lors des Mondiaux de Saalbach (Autriche), où elle a terminé sixième en descente et en super-G. Son premier podium ne semblait être qu'une question de temps - et il est devenu réalité à Kvitfjell (Norvège). Deuxième de la première descente, elle a dû s'avouer vaincue de justesse. Dans la deuxième, elle a éclipsé tout le monde et a fêté sa première victoire. Elle a ainsi mis fin à une longue période de disette. La dernière victoire allemande en descente remontait à cinq ans lorsque Viktoria Rebensburg et Thomas Dressen avaient tous deux triomphé en février 2020. Emma Aicher est une promesse pour l'avenir, notamment en ce qui concerne le classement général de la Coupe du monde. En effet, Michelle Gisin ayant mis un terme à sa carrière de slalomeuse, elle est la seule athlète à pratiquer les quatre disciplines.

Succès allemand «Made in Switzerland»: Emma Aicher a passé une partie de son enfance à Engelberg, dans le canton d'Obwald. Photo: AFP

L'Italie se rapproche de la Suisse

Le président de Swiss-Ski, Urs Lehmann, pourra bientôt se réjouir d'avoir remporté le classement par nation. Avec 8473 points, la Suisse devance si nettement l'Autriche (5893) qu'elle ne peut plus être rattrapée. Une troisième victoire consécutive se profile donc à l'horizon. Mais il est loin d'être certain que les Suissesses (3364) restent en tête. En effet, l'avance sur l'Italie fond comme neige au soleil, elle n'est plus que de 32 petits points.

Urs Lehmann peut se réjouir d'avoir remporté la Coupe des nations. Les Suissesses risquent toutefois de finir derrière l'Italie. Photo: Sven Thomann

Le roi du slalom suisse en crise

Avec sept triomphes, Daniel Yule reste, en termes de victoires en Coupe du monde, le slalomeur le plus titré de l'histoire de Swiss-Ski. Mais actuellement, le skieur de 32 ans vit l'une des périodes les plus tristes de sa carrière - à Kranjska Gora, le Valaisan a enfourché pour la troisième fois consécutive lors de la deuxième manche, après n'avoir pas pu faire mieux que 21e lors de la première manche. «C'est vraiment très frustrant en ce moment. Bien que je fasse le maximum dans la plupart des manches, je n'y arrive tout simplement pas», grince Daniel Yule. Les initiés attribuent la crise du grand combattant du Val Ferret à des problèmes au niveau du matériel. Ce soupçon est corroboré par un coup d'œil sur le classement général du slalom, où aucun skieur qui utilise des skis Fischer ne figure actuellement dans le top 10. Que dit le principal intéressé à ce sujet? «Sans Fischer, je n'aurais jamais pu gagner sept courses de Coupe du monde. C'est pourquoi je cherche la faute en premier lieu chez moi. Mais il est clair que cela ne peut pas continuer ainsi. Il faut que quelque chose change très vite. Soit chez moi, soit dans le domaine du matériel».

Les problèmes de Daniel Yule sont-ils dus au matériel? Photo: Sven Thomann

Ramon Zenhäusern a reçu les compliments de Didier Plaschy

Ces derniers mois, Ramon Zenhäusern s'est encore plus mal débrouillé que Daniel Yule. Le géant de Bürchen, dans le Haut-Valais, a manqué la qualification pour la deuxième manche lors de six courses sur dix. L'expert de la SRF Didier Plaschy a été très dur avec son compatriote valaisan en janvier: «Ramon est beaucoup trop raide sur les skis, je n'ai encore vu aucun virage correct de sa part cet hiver». Mais à Kranjska Gora, Ramon Zenhäusern, qui compte six victoires en Coupe du monde à son actif, a fourni la preuve qu'il n'avait pas perdu la main en slalom, du moins lors de la première manche - avec le dossard 31, le skieur de bientôt 33 ans s'est classé 13e. «C'était vraiment très bien de la part de Ramon», le félicite Didier Plaschy. Le fait que Ramon Zenhäusern ne parvienne pas à conserver cette position en deuxième manche et recule à la 20e place finale est surtout dû à la dégradation de la piste.

Ramon Zenhäusern montre qu'il peut encore être performant en slalom. Photo: Getty Images

Un jambe en fromage suisse

Le 16 décembre 2023, lors de la descente de Val-d'Isère (France), un petit travers a été fatal à Stefanie Fleckenstein juste avant l'arrivée. La Canadienne a violemment chuté et hurlé de douleur. Elle s'est déboîté le genou et a souffert de plusieurs fractures au tibia. Plus d'un an plus tard, Stefanie Fleckenstein n'est toujours pas de retour en Coupe du monde. En revanche, après sa septième opération, elle donne de ses nouvelles sur Instagram avec des salutations «de moi et de ma jambe en fromage suisse». «La dernière étape de ce long processus est terminée!», écrit Stefanie Fleckenstein. En effet, les vis et les plaques ont été retirées de sa jambe, et elle se rapproche de son retour sur les pistes. Elle peut partager sa joie avec une colocataire particulière: Nina Ortlieb. L'Autrichienne est à l'hôpital depuis sa fracture du tibia droit fin janvier.

Le point faible de notre top talent

Samedi, lors du premier acte du géant sur la pente de «Podkoren», le Zougois Lenz Hächler a démontré pourquoi les plus grands équipementiers de ski du monde veulent absolument l'engager. Avec le numéro de dpssard 40, le jeune homme de 21 ans s'est qualifié pour la finale dans des conditions très difficiles, avec une facilité déconcertante et le 23e temps. Mais le double champion du monde junior s'est retrouvé éliminé en deuxième manche. Ce qui lui fait le plus mal que les points manqués en Coupe du monde: l'état de son tibia. Après n'avoir pu s'entraîner qu'à très faible intensité depuis des années, il s'est fait greffer l'été dernier des cellules graisseuses des fesses et du bas du dos sur le tibia. Cette intervention n'a toutefois pas eu l'effet escompté. «Depuis, je ressens certes moins de douleurs au tibia dans les disciplines de vitesse et en géant, mais en slalom, ça va très mal. Je suis donc à la recherche d'une autre solution».

Le super talent Lenz Hächler se débat avec un tibia douloureux. Photo: Getty Images

Cornelia Hütter, l'invitée surprise

L'année dernière, Cornelia Hütter a ravi le petit globe de cristal à Lara Gut-Behrami lors de la dernière descente. Et ce, sans avoir été en tête du classement de la discipline pendant la saison! Aujourd'hui, l'Autrichienne cherche à nouveau à s'emparer du globe lors du sprint final. Mais pas en duel avec Lara Gut-Behrami (la Tessinoise est actuellement cinquième). La différence: cette saison, Cornelia Hütter a déjà porté le dossard rouge lors des trois premières courses. Elle a ensuite pris du retard, mais elle se lance maintenant dans une folle remontada. Grâce à des podiums dans les deux descentes de Kvitfjell (première et troisième) ce week-end, l'Autrichienne a réduit son retard sur la leader Federica Brignone (34 ans, 384 points) de 81 à 16 points et est passée de la troisième à la deuxième place. Il reste deux descentes à disputer - l'avenir proche dira si Cornelia Hütter peut dépasser l'Italienne comme elle l'a fait avec Lara Gut-Behrami l'an dernier.

Cornelia Hütter va-t-elle réussir une nouvelle remontada? Photo: AFP

Lara Gut-Behrami n'aime pas Are

Lara Gut-Behrami va-t-elle remporter le classement général de la Coupe du monde pour la troisième fois après 2016 et 2024? 251 points la séparent de la leader italienne Federica Brignone. Avec sept épreuves de Coupe du monde restantes, c'est beaucoup. La Tessinoise devrait commencer sa course de rattrapage dès samedi lors du slalom géant d'Are (Suède). Seulement voilà: Lara Gut-Behrami n'a pas de très bons souvenirs de la station de ski suédoise. En 20 courses de Coupe du monde, elle n'y a jamais remporté de victoire, sans compter l'absence de médailles aux Mondiaux 2019.

Est-ce que Lara Gut-Behrami sera à l'aise à Are cette année? Photo: keystone-sda.ch

Lindsey Vonn ose une comparaison avec la Formule 1

Le premier podium de Lindsey Vonn (40 ans) après son retour à la compétition se rapproche de plus en plus. D'accord, sa 16e place au super-G de Kvitfjell ne permet à première vue pas d'être aussi optimiste. Mais le fait est qu'elle est encore troisième au troisième temps intermédiaire, avant de perdre du temps et de reculer au classement. La star américaine semble avoir maîtrisé les problèmes de réglage de ses chaussures. «C'est comme quand tu conduis une voiture de Formule 1. Tu ne fais progresser ta voiture qu'en la testant, en la sentant, en suivant le travail des ingénieurs et en faisant de nombreux essais», a déclaré Lindsey Vonn.

Lindsey Vonn compare son sport à la F1. Photo: Getty Images