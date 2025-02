Débuts peu glorieux pour les Suissesses à Kvitfjell

Les Suissesses auront l'occasion de faire mieux lors de la seconde descente prévue samedi. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

L’hiver dernier, Cornelia Hütter a arraché le petit globe face à Lara Gut-Behrami lors de la dernière course de descente. Cette année, elle serait donc plus que ravie de le garder. Avant les quatre dernières épreuves, elle compte 81 points de retard sur la leader de la discipline, Federica Brignone. Mais l’Autrichienne est loin de baisser les bras. Elle l’a prouvé ce vendredi à Kvitfjell. Avec un parcours impressionnant, elle a remporté sa troisième victoire de la saison, la deuxième en descente.

Cornelia Hütter a tremblé uniquement quand Emma Aicher s’est élancée avec le dossard 27. L’Allemande de 21 ans a fait preuve d’audace et a fini deuxième. C’est son premier podium en Coupe du monde. Derrière, on retrouve la championne du monde de descente Breezy Johnson. L’Américaine a commis trois erreurs majeures dans sa course et a quand même terminé sur le podium.

Un classement serré

Dans la lutte pour le petit globe, Cornelia Hütter rattrape donc son retard. Federica Brignone, cinquième, a obtienu 45 points, Sofia Goggia, quatrième, en a obtienu 50. Brignone est désormais en tête avec 334 points, devant Goggia (310) et Hütter (308). De quoi promettre un finale hâletant.

Et les Suissesses dans tout ça? Elles étaient loin des premiers rangs et ont essuyé un nouveau revers en descente. Pour la première fois cet hiver, aucune ne s’est hissée dans le top 10. Le parcours de Lara Gut-Behrami a été parsemé d’erreurs. La Tessinoise n’arrive plus du tout à se mettre en piste et en paie le prix.

Le point sur les neufs Suissesses

Corinne Suter a surtout eu de gros problèmes sur la partie techniquement exigeante. Delia Durrer a fait une bonne première partie de piste, mais elle a dû ensuite relâcher un peu la pression. Elle a pris du retard mais elle a marqué des points en descente pour la quatrième fois cet hiver. Cela reste une satisfaction.

Quant à Malorie Blanc, elle a été courageuse et ne s’est pas retenue. Cependant, sa course était loin d’être propre et elle s’est retrouvée loin derrière. Joana Hählen a raté son parcours de haut en bas et manque ainsi les points.

Priska Ming-Nufer s’est bien débrouillée, mais elle a aussi commis des erreurs qui lui ont fait perdre du temps vers la fin. Il en va de même pour Michelle Gisin, qui est a été neuf centièmes plus lente que sa compatriote. Pour Janine Schmitt, il s’agissait d’acquérir de l’expérience. Elle s’est retrouvée loin derrière et a manqué les points de loin. Livia Rossi a de son côté été autorisée à participer à la Coupe du monde pour la troisième fois, mais elle a manqué les points.

Une seconde chance

Le bilan des neufs Suissesses est donc plutôt morose. À l’issue de la course, Lara Gut-Behrami restait concentrée: «Dans la partie haute, j’étais trop impatiente et je n’avais pas de vitesse. Et au dernier saut, j’ai sauté trop loin. Il n’y a pas grand-chose à analyser. J’ai une autre chance demain et j’espère pouvoir faire mieux.»

De son côté, Corinne Suter n’a pas réussi à faire mieux: «Ce n’était pas si facile. À l’entraînement, la piste était molle et glissante. Aujourd’hui, ça s’est amélioré et c’est devenu plus rapide. Je n’ai pas très bien attrapé les sauts. Il y avait déjà quelques traces dans la partie médiane… si on se laisse pousser une fois en arrière, c’est fini», analysait la skieuse au micro de la SRF.

Heureusement pour nos skieuses, une deuxième descente aura lieu ce samedi à Kvitfjell. L’occasion d’effacer cette mauvaise journée.