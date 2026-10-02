DE
FR

De retour la saison prochaine
Marcel Hirscher obtient une wild card

De retour après sa blessure au genou, Marcel Hirscher a obtenu une nouvelle wild card de la FIS. Le champion autrichien concourant sous bannière néerlandaise pourra s'élancer avec le dossard 31.
Publié: il y a 49 minutes
Si Marcel Hirscher revient la saison prochaine, il portera le dossard No 31.
Photo: JUSSI NUKARI
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les modalités d'un retour de Marcel Hirscher sont désormais clarifiées. La FIS a confirmé vendredi que l'Autrichien, qui court sous les couleurs des Pays-Bas, bénéficierait à nouveau d'une wild card pour la prochaine saison de la Coupe du monde.

À lire aussi sur le ski alpin
MEDIENTAG SWISS SKI 2026
Tanguy Nef ambitieux
«Je suis capable de gagner toutes les courses»
s12_OdermattTupfer2_palmar-XT60940.jpg
Comme en athlétisme?
Marco Odermatt surprend le monde du ski avec une idée novatrice

Marcel Hirscher pourrait ainsi prendre le départ des courses avec le dossard no 31. Dès son changement de nationalité, l'octuple vainqueur du classement général de la Coupe du monde avait déjà bénéficié d'une wild card lors de son retour au plus haut niveau.

Hirscher n'a plus disputé aucune course depuis sa rupture d'un ligament croisé subie à l'entraînement en décembre 2024. Outre le double champion olympique et septuple champion du monde, la FIS a également réservé une wild card à Lindsey Vonn.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
20260924_TS_CompetitionDay2_230.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: le parcours d'Augustin Mettraux
Un escalier pour monter sur le podium?
In der Schweiz wurde aufgrund des heissen und trockenen Sommers vielerorts bereits im August geerntet.
Présenté par
mondovino_neu.jpg.jpeg
Obligés de vendanger la nuit
La chaleur record force les vignerons suisses aux vendanges précoces
20260923_TS_CompetitionDay1_081.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: à Shanghaï, la relève suisse ne lâche rien
Ces jeunes Suisses qui visent l'or, malgré la pression
GettyImages-2270136026.jpg
Présenté par
104f7f22-fefc-478b-8b20-d9f5be393985.png
Pas envie de patienter dans la salle d'attente?
Comment se déroule une consultation chez un médecin en ligne
Les sept vins suivants, peu alcoolisés, sont parfaits pour les douces soirées d'été.
Présenté par
Parfaits pour les douces soirées de l'été indien
Les meilleurs vins peu alcoolisés
Articles les plus lus
    Articles les plus lus