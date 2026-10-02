Marcel Hirscher obtient une wild card

ATS Agence télégraphique suisse
Les modalités d'un retour de Marcel Hirscher sont désormais clarifiées. La FIS a confirmé vendredi que l'Autrichien, qui court sous les couleurs des Pays-Bas, bénéficierait à nouveau d'une wild card pour la prochaine saison de la Coupe du monde.
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Marcel Hirscher pourrait ainsi prendre le départ des courses avec le dossard no 31. Dès son changement de nationalité, l'octuple vainqueur du classement général de la Coupe du monde avait déjà bénéficié d'une wild card lors de son retour au plus haut niveau.
Hirscher n'a plus disputé aucune course depuis sa rupture d'un ligament croisé subie à l'entraînement en décembre 2024. Outre le double champion olympique et septuple champion du monde, la FIS a également réservé une wild card à Lindsey Vonn.
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