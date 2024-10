Kilde lors de sa terrible chute à Wengen en janvier Photo: Alessandro Trovati

ATS Agence télégraphique suisse

Cela signifie que le spécialiste de vitesse, vainqueur de la Coupe du monde 2020 et de quatre petits globes en descente et super-G, doit faire l'impasse sur la saison qui débute ce week-end à Sölden. Kilde s'était gravement blessé le 13 janvier lors d'une chute à Wengen, peu avant l'arrivée.



Le Norvégien, fiancé à l'Américaine Mikaela Shiffrin, avait notamment été touché à une jambe et à une épaule. Cet été, une infection à l'épaule lui a causé de nouveaux problèmes. Mais il est sur le bon chemin, et c'est la raison pour laquelle une nouvelle opération est possible. A moyen terme, rien ne devrait empêcher le vainqueur de 21 courses de Coupe du monde de revenir à la compétition l'hiver prochain.



«Après dix semaines d'antibiotiques, j'ai maintenant besoin d'une nouvelle opération pour réparer complètement mon épaule», a expliqué le skieur de 32 ans. «Cela signifie malheureusement que je ne participerai pas à la compétition cette saison, mais je suis pleinement engagé dans ma rééducation et je m'active pour revenir en force», ajoute-t-il.