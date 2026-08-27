Lindsey Vonn a pu reprendre le sport et s'est offert une sortie à vélo. La «Speed Queen» se livre sur Instagram, comme d'habitude avec émotion.

Carlo Steiner

Lindsey Vonn voit le bout du tunnel. Début février, la star du ski a connu une fracture terrible de la jambe lors des Jeux olympiques de Cortina. Une importante quantité de sang s'était alors accumulée dans sa jambe blessée, faisant même planer un risque d'amputation, comme l'a expliqué l'Américaine. Un parcours du combattant a alors commencé pour elle, ponctué de huit opérations.

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Plus de sept mois après l'accident, Lindsey Vonn a pu remonter sur un vélo pour la première fois, comme elle l'a annoncé dans un post émouvant sur Instagram. «Ma première sortie sur un vélo de course depuis mon accident. J'ai pleuré. Je suis tellement heureuse et reconnaissante», écrit la skieuse aux 84 victoires en Coupe du monde.

L'hommage touchant à sa mère

Sa mère, Linda Krohn, décédée en 2022 des suites de la SLA, une maladie neurologique, n'a pas pu l'accompagner sur ce chemin de reconstruction. Dans un autre message publié sur les réseaux sociaux, Lindsey Vonn confie à quel point la perte de sa maman la touche encore profondément.

«Quatre ans sans toi… Il y a eu tant de moments cette année où j'aurais voulu te demander conseil, te tenir la main et me laisser réconforter par toi quand j'allais mal», explique-t-elle. «C'étaient mes premiers Jeux Olympiques sans toi. Ça ne s'est pas aussi bien passé qu'à l'époque où tu étais encore là. Mais j'ai eu de la chance et je sais que tu y es pour beaucoup. Tu me manques tous les jours, maman. Je t'aime tellement.»

Un retour en vue?

Même sans sa mère à ses côtés, Lindsey Vonn fait de grands progrès. Elle laisse toutefois planer le doute quant à un éventuel retour sur le circuit de ski. «C'est juste que j'adore les courses de ski et que je n'ai jamais eu de dernière descente. Je n'ai jamais pu faire mes adieux. Je ne sais pas, peut-être encore une course d'adieu», avait-elle expliqué en avril, contredisant ainsi les propos de son père, Alan Kildow. Celui-ci avait tenu des propos sans ambages juste après l'accident: «Elle a 41 ans et c'est la fin de sa carrière.»

Toutefois, si une éventuelle course d'adieu devait avoir lieu, ce ne serait probablement pas avant l'hiver suivant celui-ci. Dans une interview donnée fin avril, elle avait précisé qu'elle ne serait complètement rétablie que dans un an et demi.