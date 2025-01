Cyprien Sarrazin n'est plus hospitalisé en réanimation

Cyprien Sarrazin pourrait retrouver la France vendredi. Photo: FABRICE COFFRINI

AFP Agence France-Presse

«La phase de réveil effectuée le samedi 28 décembre s'est bien déroulée et son état de santé est stable. Cyprien Sarrazin est sorti du service de réanimation et a été hospitalisé dans un service de soins», a expliqué Stéphane Bulle, le médecin de l'équipe de France de ski alpin, cité dans le communiqué de la FFS.

«L'IRM réalisée le 31 décembre laisse envisager un rapatriement en France le vendredi 3 janvier et une hospitalisation dans le service de neurochirurgie du Médipole de Lyon», a-t-il ajouté.

Aucune autre lésion constatée

Sarrazin, 30 ans, a été opéré pour résorber un hématome intra-cranien vendredi dernier après avoir été victime d'une lourde chute à l'entraînement sur la piste de l'étape de Coupe du monde de ski alpin de Bormio. Le Haut-Alpin, N.2 mondial en descente l'hiver dernier, est depuis hospitalisé à Sondalo (nord).

Dans son précédent point sur la santé de Sarrazin, publié samedi dernier, la FFS avait annoncé qu'il s'était «réveillé» et était «conscient» après son opération. Dans son communiqué publié jeudi, la FFS indique que «la durée de son indisponibilité (est) pour l'heure indéterminée: Une longue période de récupération puis de rééducation s'engage», a-t-elle prévenu.

Le communiqué se termine sur une note positive: «Le reste du bilan médical (pied et genou douloureux) est très rassurant et malgré la violence du choc, aucune autre lésion n'a été constatée».

Pas la seule victime de Bormio

Lors du second entraînement avant les descente et super-G de Bormio le 27 décembre, Sarrazin avait été déséquilibré par un mouvement de terrain et s'était littéralement envolé avant de taper violemment la neige et d'être arrêté par les filets de sécurité après une longue glissade. Il avait été évacué en hélicoptère après une longue intervention des services de secours.

Plusieurs autres skieurs se sont blessés lors de cette étape de Bormio, sur la Stelvio, l'une des pistes les plus redoutées du circuit qui accueillera les épreuves masculines de ski alpin des JO-2026, dont la préparation et le manque d'homogénéité de son enneigement ont été une nouvelle fois critiqués cette année.