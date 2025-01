1/4 Photo: FRED TANNEAU

AFP Agence France-Presse

Piteusement éliminé de la Coupe de France par Bourgoin-Jallieu, club de 5e division, Lyon doit trouver les ressorts pour rebondir dès samedi (21h05) face à Toulouse en Ligue 1 sous peine de s'enfoncer dans une crise plus profonde.

Outre le résultat (2-2, 7-6 t.a.b.), l'image de l'OL a une nouvelle fois été ternie mercredi par une partie de ses supporters dans des incidents d'après-match qui n'ont pas donné lieu à des interpellations.

Il faudra voir maintenant l'attitude des spectateurs vis-à-vis des joueurs dans l'enceinte de Décines-Charpieu, où plus de 50.000 personnes sont attendues samedi pour la 18e journée du championnat.

«Faute professionnelle», «honte»: les griefs avaient fusé dès la fin de la défaite contre Bourgoin-Jailleu de la part de Mathieu Louis-Jean, le directeur sportif lyonnais, et Pierre Sage, l'entraîneur.

Ce dernier a toutefois affirmé jeudi face aux médias vouloir assumer «collectivement» cette élimination et ne pas se sentir «trahi par ses joueurs et ses cadres». «Ce sont nous, les joueurs, qui en sommes responsables, pas le staff», a pour sa part estimé le défenseur central Moussa Niakhaté devant la presse.

«On est l'Olympique lyonnais, un club qui représente la France en Europe et on n'a pas le droit de le salir comme ça», a ajouté la recrue la plus chère de l'histoire du club rhodanien, acquis pour 32 millions d'euros à Nottingham Forest, mais au rendement global irrégulier.

Performances déclinantes

Une remise en cause un peu tardive qui demande désormais à être traduite sur le terrain.

Car l'Olympique lyonnais, 6e de Ligue 1, reste sur une ligne de performances déclinante depuis sa défaite, le 15 décembre, au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain (3-1) après un beau succès en Ligue Europa contre Francfort (3-2), trois jours auparavant.

Le 32e de finale de Coupe de France, le 21 décembre, à Feignies-Aulnoye (N2, 4e div.) avait été assez difficile (2-1) et la victoire (1-0) sur le dernier de Ligue 1, Montpellier, le 4 janvier, a tenu du miracle qui ne s'est pas reproduit à Brest, où Lyon a perdu (2-1).

«Nous sommes dans une situation dont il va falloir se relever. Nous sommes tombés très bas et nous avons une vraie opportunité avec une échéance qui arrive très vite», souligne Pierre Sage.

«Il faut tout de suite relever la tête et remettre toutes les énergies en direction du championnat puis de la Coupe d'Europe. Nous nous sommes mis dans une situation délicate. C'est là qu'on voit les grands hommes. Il faut absolument réagir. Cela a souvent été le cas lorsque nous avons été au pied du mur», dit-il. Jeudi, Lyon enchaînera avec un déplacement à Istanbul pour affronter Fenerbahçe en Ligue Europa.

«De toute façon, nous ne ferons pas machine arrière. Ce qui est important, c'est la suite et de redresser immédiatement la situation de l'équipe», insiste encore Pierre Sage, qui pourrait être fragilisé en cas de nouveau faux-pas dans un club en difficulté sportive et financière.

La commission d'appel de la Fédération française de football a maintenu la semaine dernière l'interdiction faite à Lyon de recruter ainsi que l'encadrement de sa masse salariale après une nouvelle audition des dirigeants du club.

Les mouvements du mercato, qui restent à venir, seront donc scrutés de près. Ils pourraient avoir une incidence sur l'état d'esprit des joueurs et l'ambiance au sein de l'effectif. Dans ce contexte, la qualification pour la prochaine Ligue des champions est également très importante sinon vitale.