Le LS de Ludovic Magnin se déplace à St-Gall dimanche. Photo: MARTIAL TREZZINI

ATS Agence télégraphique suisse

Le LS se déplace à St-Gall dimanche (coup d'envoi à 14h15) avec la ferme intention de renouer avec la victoire.

Devancé d'un point par le leader Lugano avant cette 20e journée, Lausanne a une revanche à prendre face à St-Gall. La troupe du coach Ludovic Magnin s'était en effet inclinée 4-3 en terre vaudoise lors de sa première confrontation avec les Brodeurs.

Mais ce duel remonte au 4 août. Depuis, Lausanne s'est installé dans le peloton de tête avec notamment 7 victoires dans ses 10 derniers matches. St-Gall, qui a également entamé l'année sur un nul (à Genève face à Servette), n'a pour sa part gagné que 2 de ses 13 dernières parties en championnat.

Battu 1-0 à Tourbillon par Grasshopper huit jours plus tôt, Sion effectue pour sa part le périlleux déplacement de Bâle dimanche (coup d'envoi à 16h30). Les Rhénans pointaient au 2e rang avant cette journée à égalité avec Lausanne, et avec un point d'avance sur Lucerne et Zurich qui seront directement opposés au même moment.