Les JO de Los Angeles 2028 marqueront déjà l’histoire avec leur flamme olympique. Elle parcourra les 50 Etats du pays organisateur, partant d’Atlanta au printemps pour rejoindre la Californie en juillet.

ATS Agence télégraphique suisse

La flamme olympique des Jeux de Los Angeles 2028 passera par les 50 Etats des Etats-Unis, une première, en commençant par la Géorgie. Les organisateurs l'ont annoncé mardi.

Le flambeau partira d'Atlanta, dernière ville des Etats-Unis à avoir accueilli des Jeux d'été, en 1996, et bouclera son épopée en Californie, où se situe Los Angeles. Les détails du trajet de la torche, qui débutera au printemps 2028, seront révélés en 2027.

50 Etats, un record

«Tous les Jeux olympiques commencent avec une seule flamme, et porter cette flamme jusqu'à Los Angeles et un honneur et un privilège que nous partagerons avec tous les recoins du pays, puisque des Américains des 50 Etats porteront la flamme le long de son parcours jusqu'à notre cérémonie d'ouverture», s'est félicité le président du comité d'organisation LA28, Casey Wasserman.

Comme le veut la tradition, la flamme sera d'abord allumée dans la ville grecque d'Olympie, berceau des Jeux à l'ère antique. Elle voyagera ensuite jusqu'à Atlanta. En 1996, elle avait vu 42 Etats, et même l'espace à bord du Space Shuttle Columbia. En 1984, déjà pour des Jeux à Los Angeles, le flambeau avait parcouru 33 Etats. Les JO de Los Angeles 2028 se dérouleront du 14 au 30 juillet.