Que va faire l'équipe de Suisse de hockey lors des JO?

C'est sans doute la meilleure équipe de son histoire que la Suisse va aligner aux prochains Jeux olympiques. Problème pour nos deux journalistes: cela ne suffira pas pour accrocher une médaille.

La rédaction hockey

Grégory Beaud: Élimination en quarts de finale

Dans une compétition aussi relevée que cette année, le talent fait souvent la différence. Si l'équipe de Suisse aura une équipe forcément clinquante, que dire des autres nations? L'équipe de Patrick Fischer, avec une dizaine de joueurs de NHL n'est finalement que la sixième nation la plus représentée dans le prestigieux championnat.

Les Tchèques, à titre de comparaison, en ont une petite trentaine. Et pas des moindres avec les Martin Necas, David Pastrnak ou encore Tomas Hertl et Pavel Zacha.

Si l'on ajoute au déficit de talent pur les incertitudes au niveau des blessures (Philipp Kurashev et Pius Suter) et l'absence volontaire de Lian Bichsel, j'en viens à me dire qu'une élimination en quarts de finale serait assez logique.

Sauf si l'équipe de Suisse parvient battre les Tchèques lors du tour préliminaire. Cela pourrait changer bien des choses pour la suite du tournoi. Dans le cas contraire, ce sera très très compliqué de se mêler à la lutte pour les médailles.

Matthias Davet: Élimination en quarts de finale

Sixième meilleure nation au monde (septième, si on prend en compte les Russes, toujours bannis). Voilà la place qu'occupe pour moi la Suisse à l'aube des Jeux olympiques 2026. Malheureusement pour elle, loin derrière le Canada, les États-Unis, la Finlande, la Suède et la Tchéquie.

Cela signifie froidement qu'à part avec un exploit, la troupe de Patrick Fischer va être éliminée en quarts de finale du tournoi olympique. Un peu triste pour cette génération dorée qui ne va, malheureusement pour elle, pas pouvoir régater avec les nations qui pourront aligner pléthore de stars de NHL.

Et si, finalement, la Nati n'était pas le HC Ajoie du hockey mondial? Trop forte parmi les faibles, trop faible parmi les fortes. Tout comme du côté du Jura, il manque encore à la Nati deux-trois joueurs de talent pour qu'enfin, elle puisse voir plus haut et espérer accrocher le top 4 lorsque les meilleurs joueurs des meilleures nations sont là.