Swiss Olympic a dévoilé la sélection pour Milan-Cortina 2026: Simon Ammann, légende du saut à ski, est écarté. Les Romands Daniel Yule et Mélanie Meillard représenteront la Suisse en slalom.

ATS Agence télégraphique suisse

Swiss Olympic a annoncé lundi la liste finale des sélectionnés pour les Jeux olympiques de Milan et Cortina. Simon Ammann n'a pas été retenu, contrairement aux Romands Daniel Yule et Mélanie Meillard.

Le sauteur à ski de 44 ans a participé à toutes les éditions depuis Nagano 1998. Ammann a remporté le doublé sur les deux tremplins en individuel à Salt Lake City en 2002 et à Vancouver en 2010. La fédération Swiss-Ski lui a préféré Gregor Deschwanden, Sandro Hauswirth et Felix Trunz.

Les Romands retenus

Parmi les Romands retenus en ski alpin, le skieur de la Fouly Daniel Yule a rempli in extremis les minimas olympiques à la faveur de son deuxième top 15 de l'hiver dimanche lors du slalom de Kitzbühel. La skieuse d'Hérémence Mélanie Meillard, qui ne compte qu'un top 15 cette saison à son actif, a également été choisie pour représenter la Suisse en slalom.

Chez les messieurs, Marco Odermatt, Franjo von Allmen, Alexis Monney, Loïc Meillard, Luca Aerni, Thomas Tumler et Tanguy Nef ont validé leur sélection sans étonnement. Niels Hintermann et Matthias Itten ont complété la liste des élus. Ramon Zenhäusern, médaillé d'argent en slalom et titré par équipes en 2018 à Pyongchang, a été recalé.

Du côté des dames, les Valaisannes Malorie Blanc et Camille Rast seront sans surprise du voyage à Cortina. Corinne Suter, Janine Schmitt, Jasmine Flury et Delia Durrer ont été sélectionnées en vitesse, tandis que Vanessa Kasper, Sue Piller, Wendy Holdener et Eliane Christen ont obtenu leur dossard en géant et en slalom.

Fanny Smith a validé sa cinquième participation aux JO en ski cross, et sera accompagnée par la Genevoise Sixtine Cousin. Ryan Regez, champion olympique en titre, a également obtenu son sésame tout comme le Vaudois Romain Détraz. La délégation olympique suisse de 2026 compte 84 dames et 91 messieurs. Plus de la moitié disputera des JO pour la première fois.