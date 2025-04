LHC - Langnau: Marti et Mäenalanen pourront jouer

Dimanche soir, lors de l'acte VI du quart de finale entre Langnau et Lausanne, deux charges ont fait beaucoup parler. Celle d'Aurélien Marti sur Juuso Riikola en début de match et celle de Saku Mäenalanen sur ce même Aurélien Marti dès l'entame du second tiers. Les deux actions n'ont pas été sanctionnées, mais une intervention de la patrouille aurait toujours pu être possible après coup(s).

Il n'en a rien été puisque selon nos informations, aucune enquête n'a été ouverte contre le défenseur du Lausanne HC et l'attaquant finlandais des Langnau Tigers. Les deux hommes pourront ainsi être sur la glace mardi soir pour le match décisif dans cette série valdo-bernoise.