Ludo Waeber a fini la soirée à l'hôpital

Le gardien de Kloten Ludovic Waeber a passé un mardi soir fait de hauts et de bas. Remplaçant, il a pris la place de Sandro Zurkirchen en cours de match avant de devoir sortir sur blessure.

Ludovic Waeber n'a pas fini le match contre Zoug. Photo: Estelle Vagne/freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

Ludovic Waeber ne retiendra sans doute pas la soirée du 26 novembre 2024 comme sa meilleure dans une patinoire. Le portier de Kloten l'avait commencée sur le banc lors du déplacement de son équipe à la Bossard Arena de Zoug (score final: 5-0). Sauf qu'après 9'45 de jeu et deux buts encaissés par son coéquipier Sandro Zurkirchen, le Fribourgeois a dû enfiler son casque et se présenter sur la glace. Une présence qui durera finalement moins de 15 minutes, le temps d'encaisser un but.

4:37 Zoug-Kloten: Zoug gifle Kloten

Mais non, le suppléant n'a pas été chassé à la suite de sa performance. Plutôt car il a reçu un tir puissant en plein sur le casque de la part de Grégory Hofmann (25e). Un fait de jeu qui a signifié la fin de la soirée pour Ludovic Waeber. Selon la «Luzerner Zeitung», il aurait fini la soirée à l'hôpital pour des examens complémentaires.

À l'heure actuelle, Kloten n'a pas communiqué sur l'état de santé de son gardien – qui a largement contribué au bon début de saison des Zurichois, qui pointent à la 6e place du classement de National League.