«Pour l'acte I, j'ai un contrat et je serai sur la glace»

Joël Genazzi vit-il ses derniers matches avec le Lausanne HC? Photo: Getty Images

Matthias Davet Journaliste Blick

Avant la finale face à Zurich, Joël Genazzi a déjà porté à 714 reprises les couleurs du Lausanne Hockey Club. C'est donc peu dire du joueur arrivé en 2013 à Malley comme attaquant qu'il fait partie des meubles de l'organisation vaudoise. Et, pour la première fois depuis longtemps, il ne sait pas de quoi son avenir sera fait. Son contrat arrive en effet à échéance à la fin de cette saison et le joueur de 37 ans ne sait pas s'il sera toujours un Lion la saison prochaine.

Logiquement, avant d'affronter Zurich, la question est posée. Et, tout aussi logiquement, le capitaine botte en touche: «Pour mardi, j'ai encore un contrat et je serai sur la glace, prévoit Joël Genazzi. Pour l'année prochaine, on verra.»

«Il n'y a que l'acte I qui nous intéresse»

Si le futur n'est donc pas dans les discussions actuelles, on peut se concentrer sur le passé. Il y a un an, Lausanne était dans la même situation, avec une finale qui l'attendait face à Zurich. Mais là aussi, Joël Genazzi ne veut pas trop s'étendre sur le sujet. «Il ne faut pas qu'on soit trop focalisés sur l'année passée, prévient le No 79. On aime regarder vers l'avant et, pour le moment, il n'y a que l'acte I qui nous intéresse.»

Comme souvent donc, les joueurs de hockey prennent «match après match». Mais un sentiment de revanche habite forcément les Lausannois, qui vont retrouver les autres Lions pour le titre. «Oui, c'est clair, appuie le vétéran. Ce n'est pas comme si on ne voulait pas les battre l'année dernière. Mais maintenant, on a l'expérience – qui ne nous servira pas si l'on débute mal cette finale mardi. À nous d'être prêts.»

L'importance du public

Parlons donc de ce fameux mardi, jour de l'acte I. Contrairement à l'année dernière, le LHC aura la chance de débuter cette série à la maison, devant son public. «On sait tous à quel point c'est important, souligne Joël Genazzi. On est habitués à une très bonne ambiance et toutes les autres équipes du championnat savent qu'à Lausanne, on a la meilleure. On a besoin de nos supporters.»

Surtout que physiquement et avec quatorze matches en play-off, Lausanne a dû utiliser plus d'énergie que Zurich depuis la mi-mars. «Non, on est dans un bon rythme, coupe le capitaine. On se sent bien et on est tous prêts pour l'acte I.» Info ou intox? Tout le monde va le découvrir mardi soir, pour le premier match de cette finale (en direct sur Blick).