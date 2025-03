Waltteri Merelä ne s'est pas fait que des amis à Fribourg. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Durant la prolongation, Miro Aaltonen a inscrit le but de la victoire devant le kop fribourgeois. L'équipe bernoise a évidemment célébré dans l'arrondi devant les supporters locaux. Jusqu'ici rien de bien spécial à signaler. Mais Waltteri Merelä a décidé que cette soirée manquait peut-être encore un peu de piment.

Alors, le Finlandais du SCB a nargué les supporters et les déchets ont volé sur la glace. Ou est-ce l'inverse? La fameuse histoire de l'œuf ou de la poule revisitée. Waltteri Merelä, lui, s'amuse de cette situation. «Ils nous ont tellement lancé de bières dessus après notre but, a-t-il détaillé. Et comme j'avais un petit peu soif, je le leur ai montré. Je voulais juste un peu de bière.»

Yannick Rathgeb en arbitre de substitution

Après avoir été conspué par les supporters — on peut au passage se féliciter qu'aucun débordement n'ait eu lieu —, le Top scorer des Ours a été rattrapé par la «patrouille». Non pas par le corps arbitral qui n'a pas jugé que cette action méritait une pénalité pour comportement antisportif, mais par Yannick Rathgeb dans le rôle de l'arbitre de substitution: «Je n'aime pas du tout ce qu'il a fait devant nos fans et, pour moi, c'est un gros problème.»

Mercredi, ce seront les Fribourgeois qui seront à l'extérieur et auront l'occasion de rendre la monnaie de sa pièce à Waltteri Merelä. «Cela ferait beaucoup plus mal aux Bernois que nous nous qualifions là-bas, sourit Yannick Rathgeb. À nous de prendre cela comme une motivation supplémentaire.»