Fribourg: Andreas Borgman suspendu au minimum pour un match

Philipp Wüthrich titulaire

Pour l'acte I de la série entre Berne et Fribourg Gottéron, le coach des Ours, Jussi Tapola, a réservé une (petite) surprise. Le Finlandais a en effet décidé de titulariser le portier Philipp Wüthrich devant le filet en lieu et place du Suédois Adam Reideborn. Cela lui permet donc d'aligner six joueurs étrangers (2 défenseurs et 4 attaquants).

Côté fribourgeois, la composition est tout ce qu'il y a de plus traditionnel avec un seul défenseur étranger (Ryan Gunderson) et quatre attaquants importés. Andreas Borgman est surnuméraire.