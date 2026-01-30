DE
Davos encore vainqueur
Bienne et Ajoie battus à domicile

Mené 3-0 à la mi-match, Ajoie a espéré revenir contre Rapperswil, avant de s'écrouler (5-2). Bienne a pour sa part été dominé par Zurich (5-1) et rate l'occasion de revenir vers le top 10. Retrouvez tous les highlights de la soirée.
Publié: 22:09 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 20 minutes
Damiano Ciaccio ne peut pas réaliser des miracles chaque soir pour le HCA.
Photo: keystone-sda.ch

Ajoie - Rapperswil 2-5

Ajoie battu par les Lakers
3:30
Ajoie - Rapperswil:Ajoie battu par les Lakers

Ajoie a réagi trop tard. Menés 3-0 à la mi-match, les Jurassiens sont revenus à 3-2 dans le troisième tiers. Les hommes de Greg Ireland ont poussé pour égaliser, mais ce sont finalement les Saint-Gallois qui ont assuré leur succès en fin de rencontre.

Malgré ce succès, Rapperswil reste à 9 longueurs du LHC, vainqueur à Zoug. De son côté, le HCA se déplacera encore à Berne dimanche pour un dernier match avant la trêve olympique.

Bienne - Zurich 1-5

Bienne tombe sur plus fort
4:43
Bienne - Zurich:Bienne tombe sur plus fort

Le HC Bienne s'est heurté à des ZSC Lions en grande forme, eux qui ont remporté un huitième succès sur leur dix derniers matches dans le Seeland.

Petr Cajka avait ouvert le score après 51 secondes de jeu seulement, mais le champion de Suisse s'en est vite remis et a fait la différence par la suite.

Au classement, Bienne reste à trois points des neuvième et dixième places, occupées par Langnau et Berne et synonymes de qualification pour les play-in. La formation de Christian Dubé compte désormais le même nombre de rencontres que ses rivaux bernois.

Davos - Berne 2-1

Cinquième succès de suite pour le leader
4:57
Davos - Berne:Cinquième succès de suite pour le leader

Fidèle à sa folle saison, Davos s'est montré dominateur pour la réception de Berne et a fait la différence dans le tiers médian grâce à des réussites de Ryfors (25e) et Tambellini (40e). C'est la cinquième victoire de suite du leader grison.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
45
58
99
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
46
45
88
3
ZSC Lions
ZSC Lions
45
29
80
4
HC Lugano
HC Lugano
45
30
78
5
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
45
7
77
6
Lausanne HC
Lausanne HC
46
21
76
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
46
-14
67
8
EV Zoug
EV Zoug
45
-18
64
9
SC Berne
SC Berne
45
-9
61
10
SCL Tigers
SCL Tigers
45
1
61
11
EHC Bienne
EHC Bienne
45
-21
58
12
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
45
-41
52
13
EHC Kloten
EHC Kloten
45
-24
51
14
HC Ajoie
HC Ajoie
46
-64
39
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
