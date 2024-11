Dan Tangnes quittrera Zoug au printemps prochain. Photo: manuel geisser

ATS Agence télégraphique suisse

Le technicien norvégien de 45 ans souhaite rejoindre sa famille en Suède, souligne l'EVZ dans un communiqué. Il est en poste depuis l'été 2018.

«Ces sept années ont été marquées par de nombreuses expériences inoubliables, des succès et des amitiés. J'en suis incroyablement reconnaissant», déclare Dan Tangnes, cité dans le communiqué du club. Sous sa houlette, Zoug a ainsi conquis une Coupe de Suisse en 2019, puis deux titres nationaux en 2021 et 2022.

«Mais ma famille est rentrée en Suède il y a deux ans et je souhaite me rapprocher de ma femme et de ma fille de 14 ans. J'ai donc demandé à l'EVZ de résilier mon contrat à la fin de cette saison», explique encore Dan Tangnes, dont la succession sera réglée en temps voulu. «Nous prendrons le temps nécessaire pour recruter le nouvel entraîneur principal», souligne le manager général Reto Kläy, qui avoue que la décision de Tangnes «nous a surpris».