Une Nati minimaliste s'en sort très bien face à Israël

La route vers la Coupe du monde au Brésil est encore longue, mais la Nati a franchi une nouvelle étape en s'imposant 7-3 lors de la manche aller du premier tour des play-off face à Israël. Le retour mardi à Sion devrait bien se passer, mais la Suisse n'a pas été convaincante ce vendredi en Hongrie.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Une vingtaine de spectateurs et une atmosphère de huis-clos avec les cris stridents et continus du staff et des accompagnateurs de l'équipe d'Israël: voilà le décor de la victoire suisse de ce vendredi à Mezökövesd, à une heure de Budapest environ.

Les Suissesses se sont imposées 7-3 au terme d'un match de petite facture lors de ce premier tour des play-off qui ne rentrera pas dans l'histoire de la sélection, loin de là. Au contraire, cette victoire a été poussive, face à une équipe d'Israël limitée, mais qui a joué avec du coeur, elle.

Pour dire vrai, ce succès n'a rien de rassurant pour la Nati sur le plan de la manière, tant il a été dû à des réussites individuelles plus qu'à un élan collectif, lequel tarde encore à apparaître depuis l'arrivée de Rafel Navarro à la tête de cette équipe. Le retour mardi à Sion face à Israël sera une formalité, bien sûr, mais il faudra largement élever le niveau pour le deuxième tour des barrages face au Kosovo ou à l'Autriche.

Iman Beney égalise juste avant la pause

La Nati a en effet livré une première période catastrophique, à la limite de l'inacceptable pour tout dire et ce n'est pas l'égalisation à la dernière seconde d'Iman Beney qui allait changer quelque chose à ce constat objectif. La frappe de la Valaisanne, prise de l'orée des seize mètres, était bien envoyée et permettait à la Suisse de sauver la face, mais elle ne pouvait pas faire oublier ces quarante-cinq premières minutes absolument dramatiques.

Qu'apporte réellement Rafel Navarro à cette équipe depuis son entrée en fonction voilà une année, dans la foulée ou presque de l'Euro 2025? Le Catalan veut faire jouer à son équipe un jeu de possession qui, pour l'heure, est extrêmement stérile et peine à être appliqué. Il voit en Sydney Schertenleib une milieu de terrain et espère profiter de sa facilité technique dans ce secteur de jeu important pour lui, mais le technicien, se faisant, se prive de sa percussion en attaque. Or, ce vendredi à Mezökövesd, sa triplette offensive composée de Seraina Piubel, Svenja Fölmli et Riola Xhemaili a été en dessous de tout en première période, ratant absolument tout. La Suisse ne peut tout simplement pas se permettre de jouer aussi mal avec l'effectif qui est le sien et les ambitions légitimes qui vont avec.

Livia Peng plombe la Nati

La Nati a ouvert la marque très tôt grâce à Géraldine Reuteler (14e, 1-0), mais Talia Sommer, d'un doublé aux 20e et 35e, a placé Israël devant avec la complicité coupable de Livia Peng sur les deux buts. Sur l'égalisation, la gardienne suisse a commis une erreur de relance impardonnable à ce niveau et, sur le 1-2, elle a regardé passer ce ballon par dessus son mur sans réussir à intervenir. En fait, à la pause, seule Viola Calligaris pouvait se regarder dans un miroir et se dire qu'elle, au moins, avait été à la hauteur.

Rafel Navarro a réagi à la mi-temps en faisant sortir la très insuffisante avant-centre Svenja Fölmli et en faisant entrer Nadine Riesen au poste de latérale droite. Iman Beney, titularisée de manière inexplicable en défense, montait alors d'un cran et retrouvait son poste naturel d'ailière, Seraina Piubel passant en pointe. Un changement au moins un peu logique.

Un doublé pour Riola Xhemaili

La Suisse prenait l'avantage dès les premières secondes de la deuxième période grâce à une jolie frappe du gauche de Sydney Schertenleib (46e, 3-2). Israël a recollé à la 53e grâce à Talia Sommer, encore, elle, avant le 4-3 signé Riola Xhemaili de la tête, puis le 5-3, toujours grâce à l'ailière gauche. Dans les arrêts de jeu, le score passait même à 6-3, puis 7- grâce à deux buts de Lia Kember, les deux fois déviés. Un score et une prestation un peu plus en rapport avec le potentiel de cette équipe de Suisse, mais pas de quoi être fier pour autant tant le contenu a été insuffisant face à une opposition très loin d'être redoutable.

La Suisse se trouve certes dans une position idéale avant le match retour (encore heureux...), mais il faudra montrer beaucoup, beaucoup, mieux que ça au public de Tourbillon pour espérer créer le début d'un élan populaire qui doit amener cette sélection au Brésil. La route est encore longue, la pente raide, et ce n'est pas en jouant ainsi qu'elle sera plus facile à aborder.