Liverpool perd à nouveau des plumes

Liverpool et Mohamed Salah ont à nouveau calé en Premier League. Photo: Getty Images

AFP Agence France-Presse

Mené à la mi-temps, Liverpool a ramené un point de son déplacement à Aston Villa (2-2), mercredi en match avancé de la 29e journée de Premier League, portant son avance à huit points sur son dauphin Arsenal. Les Reds comptent 61 unités après la rencontre à Birmingham, avancée en raison de la finale de Coupe de la Ligue qu'ils disputeront à la mi-mars contre Newcastle.

Ils ont eu le mérite d'égaliser puis de résister à la pression de Villa, après avoir laissé filer la victoire dans le derby contre Everton (2-2) puis peiné à la conserver contre Wolverhampton (2-1), la semaine dernière.

Dans ce match animé, Liverpool a frappé en premier par l'inévitable Mohamed Salah (29e, 0-1), auteur de son 24e but en 26 matches de championnat après une bourde de l'arrière Andrés Garcia. Aston Villa est revenu à hauteur grâce à Youri Tielemans (38e, 1-1) et a pris l'avantage par un centre parfait de Lucas Digne exploité de la tête par Ollie Watkins (45e+3, 2-1). Sur l'action, Liverpool a réclamé une main de John McGinn, en vain, et a surtout été puni par l'attentisme de sa défense, éparpillée et à l'arrêt.

En seconde période, les Reds ont mis une grosse pression sur le but d'Emiliano Martinez, une dynamique qui a payé à l'heure de jeu. Le gardien argentin s'est incliné lors d'un tir, dévié par un de ses défenseurs, du latéral Trent Alexander-Arnold (61e, 2-2), au départ et à l'arrivée d'une contre-attaque menée avec Salah. Les Villans ont eu plusieurs balles de match en fin de partie, sans parvenir à les concrétiser.

Liverpool affronte Manchester City et Newcastle lors des deux prochaines journées. Aston Villa, neuvième au classement, jouera contre Chelsea et Crystal Palace.