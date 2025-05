Sion prend un point qui pourrait être celui du maintien

Ilyas Chouaref face à Mohamed Tijani: les duels ont été disputés ce samedi au Stade municipal! Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Le large et surprenant succès (1-4) de Winterthour à Saint-Gall redistribue les cartes dans ce tour de relégation! L'équipe d'Uli Forte quitte la place de barragiste (provisoirement?), la laissant à un Yverdon Sport qui était bien parti ce samedi pour faire la très bonne opération de la journée en recevant Sion, avant de concéder une égalisation logique en fin de match. Mais que ce fut dur pour les Valaisans, auteurs d'une première période indigne.

Sion n'a en effet existé en première période que par la grâce de quelques fulgurances d'Ilyas Chouaref, le seul à amener un peu de percussion. Les autres joueurs offensifs? Dejan Sorgic transparent, Anton Miranchuk fantomatique après un tout début de match correct, et Théo Berdayes volontaire mais trop imprécis. Un bilan bien maigre pour les attaquants sédunois, à leur décharge privés de Benjamin Kololli, d'autant que la construction du jeu était là aussi défaillante derrière. En clair, et pour le dire en bon français: Sion n'avait rien mérité d'autre que d'être mené à la pause et pouvait même s'estimer heureux de ne l'être que d'une longueur.

Un très bon YS en première période

Yverdon n'a ainsi trompé Timothy Fayulu qu'à une seule reprise, à la 14e, au terme d'une action solitaire bien menée, mais sur laquelle Federico Barba et Reto Ziegler ont fait très mauvaise figure. Pour le reste, une frappe géniale d'Antonio Marchesano a été bien sortie par Timothy Fayulu et un très bon Yverdon Sport aurait largement pu doubler la mise avec plus de précision et de réussite, sur plusieurs actions très chaudes. Cela n'a pas été le cas et les Yverdonnois ont même dû subir un coup dur avec la sortie sur blessure de leur meilleur joueur de la première période, l'excellent Varol Tasar, désormais revenu à sa meilleure forme après sa longue absence. Yverdon jouait de manière sensationnelle, tandis que Sion était plus que décevant dans ce match très important pour les deux équipes.

Didier Tholot décidait logiquement de réagir dès la pause, extrêmement mécontent de ce qu'il voyait. L'entraîneur du FC Sion sortait deux de ses trois moins bons joueurs de l'après-midi, à savoir Anton Miranchuk et Reto Ziegler, mais accordait un sursis à Federico Barba. Marquinhos Cipriano et Gora Diouf faisaient leur entrée, le Brésilien milieu gauche, le Sénégalais dans l'axe de la défense.

Sion domine la deuxième période

Les Valaisans sortaient alors de leur léthargie et se procuraient une immense occasion d'entrée par Numa Lavanchy, sans succès (46e). La deuxième période était clairement à leur avantage, Yverdon ne faisant plus que reculer et subir, n'arrivant même pas à faire mal en contre. La rencontre avait clairement changé de physionomie à la pause, mais Sion peinait toutefois à se montrer dangereux pour Paul Bernardoni jusqu'à la 77e et à la belle frappe de Théo Bouchlarhem, entré en jeu à la 60e. La défense d'YS a été bien trop passive sur ce coup, sur le côté gauche, et l'ancien joueur du Pau FC a pu se retrouver en bonne position à l'entrée des seize mètres pour placer le ballon au bon endroit.

Prochaine étape pour les deux équipes: Sion reçoit Saint-Gall mardi à 20h30 pour ce qui peut être le match du maintien. Yverdon jouera mercredi au Letzigrund face à GC (20h30 également). Un coup d'oeil au classement suffit pour comprendre l'importance de ce match pour l'équipe de Paolo Tramezzani.