DE
FR
Suisse
Monde
Opinion
Sport
Money
Lifestyle
Concours
Longs formats
Vidéos
Podcasts
Newsletters
La rédac
DE
FR
Home
Sport
Football
Super League
Super League: Grasshopper Club Zurich - Servette FC (06.12.2025)
Grasshopper Club Zurich
Dès 18:00
Servette FC
Grasshopper Club Zurich
Dès 18:00
Vs
Servette FC
Diffusé en direct sur
Pariez Maintenant!
Composition des équipes
Statistiques
Matches et résultats
Classement
Info
Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
14
11
31
2
FC St-Gall
14
12
27
3
Young Boys
14
7
25
4
FC Bâle
14
6
23
5
FC Lugano
15
-1
23
6
FC Sion
15
3
21
7
FC Zurich
15
-5
20
8
FC Lucerne
15
2
18
9
FC Lausanne-Sport
14
3
16
10
Servette FC
14
-5
15
11
Grasshopper Club Zurich
15
-10
14
12
FC Winterthour
15
-23
9
Tour final
Tour de relégation
Les derniers matches
Coup d’envoi
samedi
06 décembre 2025 à 18:00
Stade
Zurich, Suisse
Stade du Letzigrund
Capacité
26 104
Partager
Suivez-nous
Vous avez trouvé une erreur?
Signalez-la
Articles les plus lus
Articles les plus lus