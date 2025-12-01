DE
Super League: FC Lausanne-Sport - FC Lugano (07.12.2025)
FC Lausanne-Sport
Dès 16:30
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
Dès 16:30
Vs
FC Lugano
Diffusé en direct sur
Composition des équipes
Statistiques
Matches et résultats
Classement
Info
Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
15
10
31
2
FC St-Gall
15
12
28
3
Young Boys
15
7
26
4
FC Bâle
15
6
24
5
FC Lugano
15
-1
23
6
FC Sion
15
3
21
7
FC Zurich
15
-5
20
8
FC Lausanne-Sport
15
4
19
9
FC Lucerne
15
2
18
10
Servette FC
15
-5
16
11
Grasshopper Club Zurich
15
-10
14
12
FC Winterthour
15
-23
9
Tour final
Tour de relégation
Les derniers matches
Coup d’envoi
dimanche
07 décembre 2025 à 16:30
Stade
Lausanne, Suisse
Stade de la Tuilière
Capacité
12 544
