Naples a porté son avance en tête du Championnat d'Italie à six points en écoeurant l'Atalanta (3-2) samedi à Bergame lors de la 21ème journée qui a vu la Juventus dominer l'AC Milan (2-0). Blick vous propose les highlights de cette rencontre.

Naples s'impose à Bergame et s'envole en Série A

Six points d'avance

Naples s'est imposé à Bergame et s'envole en tête de la Série A Photo: Getty Images

Le Napoli d'Antonio Conte ne doute jamais longtemps.

Menés dès la 16ème minute après le quatorzième but de la saison de Mateo Retegui, meilleur buteur de Série A, les Napolitains, désormais sans leur attaquant géorgien Kvicha Kvaratskhelia, parti au PSG, ont rapidement égalisé par Matteo Politano (27), puis doublé la mise sur une superbe frappe de Scott McTominay (40).

Rebelote après l'égalisation d'Ademola Lookman malgré quatre défenseurs (55): Romelu Lukaku a redonné de la tête l'avantage à son équipe, cette fois définitivement (78).

Deux mois et demi après sa lourde défaite au stade Diego-Armando-Maradona contre la «Dea» (3-0), le Napoli a infligé sa première défaite depuis le 24 septembre à une équipe dans une mauvaise passe (trois nuls, une défaite) alors qu'elle avait enchaîné onze victoires de suite entre octobre et décembre.

«C'était un match important contre un rival direct, mais le championnat est encore long (...) Il y a encore des choses à améliorer», a prévenu Lukaku.

Grâce à cette sixième victoire consécutive, le Napoli dispose avec ses 50 points de six longueurs d'avance sur l'Inter Milan (44 pts, deux matches en moins, dont celui de dimanche contre Empoli) et sept de plus que l'Atalanta (43 pts).